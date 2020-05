Beatrice Valli in slip a due settimane dal parto: forma fisica smagliante

Beatrice Valli si mostra in slip a due settimane dal parto: forma fisica smagliante (foto)

Circa due settimane fa, più precisamente il 23 maggio 2020, Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta, dando alla luce Azzurra. Diciotto giorni dopo l’influencer si mostra in slip sui suoi profili social, sfoggiando una forma fisica smagliante. Insomma, mamma Valli dopo il parto si è già ripresa sotto tutti i punti di vista. Un periodo davvero speciale quello vissuto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che soli due giorni fa ha anche festeggiato i sei anni d’amore con Marco Fantini. Correva il 29 maggio 2014 quando il tronista, nel celebre studio del programma di Maria De Filippi, sceglieva Bea… Una love story che continua a regalare emozioni e pagine d’amore quotidiane.

Beatrice Valli in mutande e fiera

“Due settimane dopo il parto. Non vi faccio vedere perché potreste spaventarvi (ironica, ndr)”. Così Beatrice sul suo profilo Instagram, mostrandosi in mutande e andando fiera della sua forma fisica. Mamma Valli è inarrestabile: dopo la terza gravidanza ora è pronta per sposarsi con Marco Fantini, restrizioni anti contagio coronavirus permettendo. Nel frattempo la coppia continua a mietere amore da sei anni a questa parte. Proprio lo scorso 29 maggio è cascata la data dell’anniversario di fidanzamento. “Sei anni di noi! Sei anni che hanno portato così tanta gioia e amore nella mia vita! Sei anni che sono solo l’inizio di una vita insieme. Auguri Marchini! Questo anniversario è ancora più speciale perché sarà l’ultimo da fidanzati”, ha dichiarato via social l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Marco Fantini e l’amore per Beatrice Valli: “Sei anni di noi”

Anche Fantini ha festeggiato su Instagram i sei anni di relazione al fianco di Beatrice. “Sei anni che ci siamo scelti. Ti amo”, ha scritto l’ex tronista, corredando la dedica con alcune foto emblematiche dell’amore provato per la sua futura sposa.