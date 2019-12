Uomini e Donne Beatrice Valli incinta? Lo spoiler di Giada Pezzaioli, gossip

Uomini e Donne, Beatrice Valli incinta? Marco Fantini da brividi e lo spoiler (involontario?) di Giada Pezzaioli (fidanzata di Giovanni Conversano), il gossip

Giada Pezzaioli, ma che cosa combini? La fidanzata di Giovanni Conversano si è resa protagonista, con ogni probabilità involontariamente, di uno spoiler sulla presunta gravidanza di Beatrice Valli. Ma procediamo con ordine: nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Fantini ha pubblicato un post su Instagram da brividi per la sua promessa sposa. Il messaggio, oltre ad aver lasciato il segno per l’amore che trasmette, è stato commentatissimo in quanto ritrae Beatrice con un vestito nero aderente dal quale spunta un bel pancino. Diversi fan sono sicuri che sia stato un antipasto dell’annuncio dell’arrivo del terzo bebè. E tra questi è spuntata anche Giada che ha fatto un in bocca al lupo come se fosse praticamente sicura della lieta notizia.

“Ma io che sono gasata manco fosse mio il figlio è normale ? Auguri ragazzi! Siete troppo belli! Un esempio sano di famiglia e amore”, ha scritto Giada, di fatto dando per scontato che la Valli sia incinta. Resta da capire se il suo messaggio sia stato scritto perché convinta dal gossip letto in questi giorni sui giornali oppure perché sa qualcosa che gli altri non sanno. Nel frattempo Beatrice continua a smentire di essere incinta, anche se in realtà non pare troppo convinta. Di una sua presunta gravidanza si parla ormai da giorni e in molti sono certi che la coppia stia aspettando un bebè. Perché non lo hanno ancora annunciato? Sempre secondo i rumors starebbero attendendo di superare il fatidico terzo mese.

Uomini e Donne, Beatrice furiosa: ma qual è scoop venduto ai giornali

“E poi ci sono le persone ignoranti che, pur di parlare, si inventano cose!”, ha scritto di recente Beatrice su Instagram circa le false voci di esclusive vendute ai giornali in merito alla sua presunta gravidanza. “Questo proprio non lo sopporto – ha proseguito la compagna di Marco Fantini – Non ho mai, e dico mai, venduto una gravidanza o una notizia speciale. E continuerò a fare così. Quindi non vi preoccupate che non c’è dietro tutto questo come tante di voi mi scrivono.” Ma il bebè è in arrivo oppure no? “Per di più: ma chi dice che sono incinta?”. Una smentita che, però, non sembra troppo convinta…