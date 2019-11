Beatrice Valli incinta? Lei sbotta: cosa si nasconde dietro al pancino

Beatrice Valli incinta? L’influencer sbotta: cosa si nasconde dietro al pancino

Da diverse settimane i rumors su una presunta terza gravidanza di Beatrice Valli si sono fatti tambureggianti. Finora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mantenuto un profilo basso e non si è mai pronunciata chiaramente sulla vicenda. Oggi, però, ha rotto il silenzio, parlando delle voci che la vorrebbero nuovamente incinta. E lo ha fatto con un certo vigore dopo essere stata raggiunta da commenti fastidiosi. Non sono in pochi a credere che stia realmente aspettando un bebè e che il motivo del mancato annuncio sia da ricollegare a delle esclusive che la Valli avrebbe rilasciato a delle riviste. Tuttavia, tali congetture sono prive di fondamento e non trovano alcun riscontro nella realtà. La stessa Beatrice lo ha precisato mettendo fine al chiacchiericcio circolato tra alcuni fan.

“Non ho mai, e dico mai, venduto una gravidanza o una notizia speciale. E continuerò a fare così”

“E poi ci sono le persone ignoranti che, pur di parlare, si inventano cose!”, scrive Beatrice su Instagram circa le false voci di esclusive vendute ai giornali in merito alla sua presunta gravidanza. “Questo proprio non lo sopporto – prosegue la compagna di Marco Fantini – Non ho mai, e dico mai, venduto una gravidanza o una notizia speciale. E continuerò a fare così. Quindi non vi preoccupate che non c’è dietro tutto questo come tante di voi mi scrivono.” Ma il bebè è in arrivo oppure no? “Per di più: ma chi dice che sono incinta?”. Una smentita che, però, non sembra troppo convinta. Anche perché continuano a circolare sue foto in cui fa capolino un pancino sospetto...

Beatrice Valli e i rumors sulla gravidanza

Le indiscrezioni raccontano che Beatrice potrebbe essere incinta e che l’annuncio ufficiale starebbe tardando per un motivo molto semplice e saggio: l’influencer vorrebbe superare il fatidico terzo mese prima di esporsi. Qualcuno sostiene che la notizia ‘sicura’ potrebbe giungere intorno alla fine dell’anno oppure a inizio 2020. Al momento, però, solo ipotesi. Anche perché resta da capire una cosa: è incinta oppure no?