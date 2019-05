Uomini e Donne, Beatrice Valli aggiorna sulla salute: “Devo volermi bene”

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Beatrice Valli aggiorna i fan sulle condizione di salute, dopo i ricoveri in ospedale

Lo scorso marzo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché compagna di Marco Fantini, Beatrice Valli, aveva fatto preoccupare i suoi followers quando ha postato sui social foto e video che la ritraevano in ospedale. Bea, che è molto seguita sul web sin dalla sua partecipazione al programma di Canale 5 in cui ha trovato l’amore, aveva spiegato di essersi sentita male e di esser corsa all’ospedale per delle fitte fortissime alla pancia. Non ha voluto però rivelare cosa abbia avuto, tenendo privata almeno questa parte della sia vita. La Valli è poi tornata in ospedale per una reazione allergica e alla vigilia di un importante impegno di lavoro. Ora, Beatrice ha spiegato come sta dopo i ricoveri e lo stress del suo lavoro che, anche se le piace molto, la impegna tantissimo. La Valli ha così risposto alle domande di alcuni fan.

Beatrice Valli come sta dopo i ricoveri? “Devo cercare di volermi bene“

Dopo le fitte alla pancia e una reazione allergica che l’aveva fatta scappare di nuovo in ospedale, Beatrice Valli ora sta bene. L’ex corteggiatrice ha così risposto ad una sua followers, aggiornando sulla sua condizione di salute: “Sto limitando il mio lavoro, sto cercando di pensare di più a me stessa e cercare almeno un giorno a settimana per riposarmi“, ha esordito Bea. Poi ha continuato: “Non è semplice per me, rinunciare al mio lavoro, che amo e ogni giorno mi faccio in quattro per riuscire a conciliare i miei figli, il mio compagno e il mio lavoro, ma devo cercare di volermi bene“. Un periodo di stop quello che Beatrice sta vivendo, anche se sta portando avanti il suo lavoro di influencer. La vediamo spesso ad eventi anche importanti ed ha anche sfilato insieme al compagna Marco Fantini, e padre della piccola Bianca, per Dolce&Gabbana. L’esperienza a UeD è stata per lei significativa, non solo perché ha trovato l’amore ma anche perché ha iniziato la sua carriera.

Beatrice e Marco: l’amore con Bianca e Alessandro

Beatrice Valli all’epoca della sua partecipazione a Uomini e Donne aveva già un figlio, Alessandro, avuto dalla precedente relazione. A UeD poi ha conosciuto Marco e si sono innamorati, ha lasciato la sua città e si è trasferita a Milano, convive con lui e due anni fa è nata anche Bianca, una bambina bellissima che però è stata spesso attaccata sul web, scatenando la reazione più che giusta di mamma Bea e papà Marco.