UeD, Beatrice Valli di nuovo in ospedale: “Non è una passeggiata”

Uomini e Donne, Beatrice Valli di nuovo in ospedale: “Non è assolutamente una passeggiata… Sarebbe potuto succedere tutto”

Beatrice Valli negli ultimi giorni sta facendo preoccupare non poco i suoi fan. Alle persone che l’hanno conosciuta a Uomini e Donne, le stesse che oggi sui social la seguono con affetto, la scorsa settimana l’ex corteggiatrice aveva confessato di avere avuto dei problemi di salute che, urgentemente, l’avevano costretta ad andare in ospedale. Ricoverata e sotto osservazione, poi, Beatrice è rimasta diversi giorni, fino a quando non ha lasciato la struttura per andare a Los Angeles con la sua famiglia. Durante il viaggio, fatto per motivi di lavoro, la Valli aveva spiegato di non aver recuperato al cento per cento le sue forze e di stare seguendo, per questo motivo, una cura antibiotica prescritta dai medici. Non sappiamo di preciso cosa le sia successo perché, sulla questione, lei in primis ha voluto mantenere il riserbo.

Oggi, però, il volto noto del Trono Classico ha pubblicato su Instagram un altro messaggio che, di fatto, ha preoccupato non poco i suoi follower. Beatrice Valli è stata portata di nuovo in ospedale. Il motivo? “Si cerca sempre di essere splendenti davanti a tutto e a tutti. Sto che sto facendo io non è assolutamente una passeggiata, ma pur di non perdere il mio lavoro e le mie vacanze, mi hanno fatto partire lo stesso, con la consapevolezza che sarebbe potuto accadere tutto e niente”, ha spiegato la compagna di Marco Fantini in una stories.

Beatrice Valli in ospedale, dopo il primo ricovero l’ex corteggiatrice si sente di nuovo male: “Mi ero gonfiata tutta”

Beatrice Valli, cercando di fare chiarezza su quello che le è successo dopo il primo ricovero in ospedale, pur non entrando troppo nei particolari, ha poi aggiunto: “Sono tornata all’ospedale, per fortuna solo per qualche ora, perché mi ha preso una reazione allergica in tutto il corpo e mi ero gonfiata tutta, viso e tutto il corpo. Sono dovuta scappare in ospedale”. A Beatrice Valli, comunque, vanno i nostri migliori auguri di una pronta guarigione. Qualsiasi cosa le sia successa noi, come ha scritto lei oggi su Instagram, siamo convinti che “Tornerà più carica di prima”.