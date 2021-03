Uomini e Donne, Beatrice schietta su Davide e Chiara: “Nessun effetto”

L’ex corteggiatrice si svela in una nuova intervista e non può non parlare del suo sogno di diventare cantante, ma anche della relazione che la coppia del Trono Classico sta vivendo

Beatrice Buonocore a Uomini e Donne non ha trovato l’amore. Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi, con cui sta vivendo una bellissima storia d’amore. Ma cosa ne pensa oggi della coppia l’ex corteggiatrice? A parlare al riguardo ci pensa proprio lei in una nuova intervista sul Magazine del programma. Archiviata la delusione per Davide, ha ripreso in mano la sua vita, dedicandosi all’università e cercando un posto nel mondo della musica. Infatti, lei stessa racconta che al momento sta scrivendo delle canzoni e spera di poter trovare l’opportunità giusta per mettersi alla prova. Dimostrando di essere realista e con la testa sulle spalle, fa presente che continuerà a studiare economia. Qualora non riuscisse a diventare una cantante, vorrebbe essere una commercialista.

E, intanto, attende l’amore vero che le faccia perdere la testa. Attualmente vive da sola a Stimigliano, vicino Roma. Dopo aver perso il lavoro in Emilia Romagna, ha deciso di trasferirsi nella capitale. Qui ha trovato l’appoggio di una persona che ha conosciuto proprio nello studio del programma di Maria De Filippi. Si tratta dell’ex tronista Jessica Antonini. Com’è già possibile capire attraverso i loro rispettivi post sui social, è nata una grande amicizia.

“La musica è il mio sogno da quando ero in terza media. Ma so che è difficile emergere, non basta avere una bella voce. Ci vogliono tante altre cose”

E ovviamente non può non arrivare la domanda su Davide. Non segue né lui né Chiara sui social, ma le capita di vedere qualcosa. All’inizio tentava di tenere le distanze, in quanto non voleva stare male. Poi ha provato a osservare da lontano la loro nuova vita di coppia, anche per vedere che effetto le avrebbe fatto. “E nulla, nessunissimo effetto. Sono stupita anche io da questa cosa”, confessa oggi Beatrice al Magazine. Cos’è cambiato nei confronti del Donadei? L’ex corteggiatrice ammette di essersi rivista, guardando tutte le puntate. E proprio riguardando tutto ha capito che Davide, probabilmente, non era la persona adatta a lei.

Ha compreso ciò anche dai discorsi che lo stesso ex tronista faceva. In particolare, si sofferma sul fatto che Donadei ha dichiarato di non credere molto all’amicizia tra uomo e donna. Su questo punto, Beatrice fa notare che lei ha tanti amici maschi. A oggi pensa che in alcune cose fossero “incompatibili”. Ciò non toglie che gli avrebbe detto di sì se l’avesse scelta. Pertanto, le sembra che la ragazza più adatta a Davide sia appunto Chiara.

In queste ultime settimane, la nuova coppia di Uomini e Donne ha rivelato ai fan che ha già allargato la famiglia, accogliendo un cagnolino. E su questo Beatrice sembra avere le idee abbastanza chiare.

“Ci sta… io non lo avrei fatto. È un impegno e mi farebbe paura. Da figlia di genitori separati sono molto cauta, diffidente. Non è detto che sia un bene, ma penserei subito a cosa succederebbe nel caso di una rottura”

Detto ciò, ribadisce che tra lei e Giorgio, l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni, c’è solo un’amicizia e insieme hanno un progetto, di cui non può rivelare nulla. Al momento, non c’è nessuno che le fa battere il cuore. Spera, chiaramente, di poter trovare la persona giusta. Molti fan vorrebbero vederla prossimamente come futura tronista. Cosa ne pensa lei al riguardo? Accetterebbe la proposta, in quanto crede nel programma, che l’ha fatta crescere e scoprire se stessa. Non sa se sarebbe la classica tronista, ma è certa che riuscirebbe a essere sempre se stessa.