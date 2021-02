Uomini e Donne, Beatrice interviene su Giorgio dopo il gossip: il rapporto

I due ex corteggiatori sono stati travolti dai pettegolezzi negli ultimi giorni, ma come stanno davvero le cose fra loro? Parla la Buonocore

Beatrice Buonocore e Giorgio Di Bonaventura stanno insieme? La risposta è no. Dopo la foto che ha scatenato il gossip sui due ex volti di Uomini e Donne, entrambi sono intervenuti per chiarire il loro rapporto. Stamattina la stessa Beatrice ha deciso di rispondere alle curiosità di fan, precisando la natura del rapporto che la lega a Giorgio. La loro foto al mare aveva acceso le speranze di alcuni fan del programma, ma dovranno ricredersi. Il fatto che sia Giorgio sia Beatrice non siano stati scelti dai tronisti, Sophie e Davide, aveva fatto sognare questo colpo di scena. Ma non ci sarà.

Beatrice nelle ultime ore ha attivato la funzione “domande” tra le stories su Instagram e naturalmente ne sono arrivate diverse su Giorgio. Così lei ne ha approfittato per fare chiarezza sul loro rapporto. L’ex corteggiatrice di Davide ha precisato che, dal suo punto di vista, nel 2021 quando una ragazza esce con un ragazzo non si dovrebbe pensare male. Anche se una frequentazione in corso, per cui molti hanno subito fatto il tifo, non è esattamente “pensar male”. Insomma, quando si parla di amore non sono pensieri cattivi. Anche se forse la giovane Buonocore ha voluto rispondere a quei pochi maligni che hanno visto del marcio in questo incontro.

Comunque Beatrice ha detto che esiste anche l’amicizia tra uomo e donna, quindi non c’è nessun secondo fine nel loro rapporto. “Io e Giorgio abbiamo vissuto un’esperienza particolare insieme e dopo aver saputo che non era stato scelto gli ho scritto”, questo ha fatto sapere l’ex corteggiatrice. Ha proseguito spiegando che per motivi di lavoro si è spostata verso l’Abruzzo e quindi ne ha approfittato per vedere Giorgio. “Ci siamo visti sempre in amicizia”, ha precisato. Gli vuole bene, nulla di più. Giorgio e Beatrice dopo Uomini e donne sono solo amici insomma, chi sperava di assistere a questo colpo di scena, pensando che sarebbero una bella coppia, dovrà rinunciarci.

Anche Giorgio aveva smentito il flirt con Beatrice nelle scorse ore. Raggiunto da Newswebav, il cestista ha parlato benissimo di Beatrice: la trova una ragazza magnifica e piena di valori, sincera e coraggiosa. Quindi anche lui ha parlato di semplice amicizia fra loro, ha raccontato che si trovano bene insieme e che si sono trovati nel programma. La versione di Giorgio combacia con quella di Beatrice: anche lui ha parlato di motivi di lavoro grazie ai quali sono riusciti a vedersi. Si sono augurati sempre il meglio ed è stato un piacere rivederla fuori dal programma.