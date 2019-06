Uomini e Donne Beatrice e Marco in confidenza: le nozze si allontanano

Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini in confidenza: le nozze si allontanano

Beatrice Valli e Marco Fantini, storica coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne cinque anni fa, sono sempre più affiatati e innamorati. Dunque? Le tanto attese nozze stanno arrivando? La risposta è giunta dai diretti interessati e pare proprio che al momento i fiori d’arancio siano piuttosto lontani. I due si sono simpaticamente confessati a Tabloit.it durante un evento che li ha visti testimonial di Philips. Nella fattispecie, in una casa circondata da vetrate in centro a Milano (in via Maurizio Gonzaga), la Valli e Fantini hanno cucinato e passato del tempo, sponsorizzando i prodotti dell’azienda leader nell’Health Technology e al contempo incontrando fan e altri curiosi che sono transitati nella zona.

La coppia ha confidato alcune curiosità sulla sua vita quotidiana. “Abbiamo scoperto che molto spesso è lui che cucina, anche per questione di tempo, e che la modella e influencer è invece molto portata per i dolci”, scrive Tabloit.it a proposito delle abitudini dell’ex corteggiatrice e dell’ex tronista. “Marco invece è il più tecnologico, e molto spesso aiuta la compagna a destreggiarsi con gli strumenti hi-tech”, si legge sempre su Tabloit.it. Anche la curiosità su un possibile matrimonio futuro è stata esaurita, ma per il dispiacere dei fan non ci sono notizie incoraggianti. Per Fantini e la Valli, al momento, non c’è in vista l’altare. “Sono cinque anni che faccio pressioni al Marchini, ma non cede. Continuerò con il pressing”, ha detto simpaticamente Beatrice.

Uomini e Donne: Beatrice pronta a convolare a nozze, Fantini frena

Non è un mistero che nella coppia, chi preferisce prendersi ancora un po’ di tempo prima di andare verso l’altare, sia Marco. Invece Beatrice, in diverse occasioni, si è detta pronta per convolare a nozze. Peccato che, a oggi, la proposta tardi ad arrivare. Matrimonio o no, la coppia è sempre molto unita e complice. Nel 2017 ha avuto anche un frutto d’amore, Bianca. La Valli ha anche un altro figlio, Alessandro, nato da una relazione precedente.