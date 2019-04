Beatrice Valli negli Usa con Marco: sbuca una fede. Sposata? La verità

Beatrice Valli è a Las Vegas. Il viaggio in America con Marco Fantini e i figli: sbuca una fede al dito. I fan: “Già sposata?” La risposta dell’ex corteggiatrice

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati in gran segreto a Las Vegas? Questa la domanda che si sono fatti diversi fan della coppia sbocciata a Uomini e Donne dopo che in una serie di Instagram Stories l’ex corteggiatrice è apparsa con una fede al dito. Ma andiamo con ordine: da poche ore la Valli e Fantini sono atterrati in America, più precisamente a Los Angeles, per impegni lavorativi. Dopodiché la sola Bea si è spostata a Las Vegas per degli appuntamenti professionali, mentre Marco e i figli (Bianca avuta dall’ex tronista e Alessandro avuto dalla Valli da una passata relazione) sono rimasti nella Città degli Angeli. In questo turbinio di eventi, raccontati tramite delle Instagram Stories, dei follower molto attenti hanno notato un anello all’anulare di Beatrice…

La fede ‘ingannatrice’ al dito di Bea: niente nozze

Ma davvero Beatrice e Marco sono convolati a nozze in gran segreto? “In tante mi state scrivendo se mi sono sposata”, ha scritto Beatrice in una Stories Instagram aggiungendo che ‘purtroppo’ non c’è stato alcun lieto evento: “Mi dispiace deludervi di nuovo ma il Marchini ancora non ha provveduto“. Dunque, niente. L’anello ‘ha tratto in inganno’ e le nozze segrete non sono state affatto celebrate. Beatrice è anche tornata a parlare delle sue condizioni di salute dopo che nei giorni scorsi è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, dove è rimasta per una settimana.

“Mi sto riprendendo pian piano”

“Mi sto riprendendo pian piano. In ospedale mi hanno fatto degli antibiotici pesanti”, ha rivelato la Valli, “Ci sono rimasta una settimana esatta… Comunque sto facendo ancora vari esami e cure perché non sono del tutto guarita… Sono fisicamente molto stanca ma pian pianino ci si riprende”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è comunque apparsa molto positiva e come al solito sorridente. Tornando al viaggio negli States ha fatto sapere che durerà fino al 25 aprile. I primi quindici giorni saranno dedicati al lavoro, mentre gli ultimi cinque a un po’ di relax e vacanza.