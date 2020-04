Uomini e Donne, Battistello: “Zarino e Veronica? Sapevo sarebbe finita”

Jessica Battistello commenta la fine della storia tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino

Jessica Battistello l’abbiamo conosciuta grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, quando in tale occasione si era avvicinata pericolosamente al single Alessandro Zarino. Come ben sappiamo, tale rapporto aveva incrinato la sua storia d’amore con il fidanzato, Andrea Filomena. Dopo la fine dello show, Jessica ha frequentato per un breve periodo Zarino: conoscenza naufragata poco tempo dopo. Ad oggi lei è di nuovo felice con Andrea, relazione recuperata mesi dopo, mentre Alessandro ha conosciuto Veronica Burchielli durante il suo percorso a Uomini e Donne. Pochi giorni fa, però, la relazione tra i due è terminata. Intervistata per MondoTv24, Jessica ha detto la sua sulla rottura della coppia.

“Sapevo sarebbe finita, Alessandro deve trovare prima se stesso”

Ospite nel podcast di MondoTv24, l’ex protagonista di Temptation Island ha commentato la fine della storia tra Zarino e la Burchielli. Secondo Jessica, l’ex tronista non sarebbe ancora pronto per una relazione data la moltitudine di progetti in corso, non avrebbe la testa libera insomma. “Sapevo che sarebbe finita così, ho sempre pensato che non sarebbero durati. Lei non la giudico, è una bravissima ragazza. Penso che Alessandro debba ancora trovare il suo equilibrio, ha tanti progetti in testa, una relazione per lui è una distrazione in questo momento. Deve prima trovare se stesso, non ha la testa per una storia d’amore ora. Non so se è finita per lui o per lei, Veronica la vedevo abbastanza presa. Tanti si lasciano per fare guerre social, copertine… ma non penso che loro due siano quel tipo di persona”.

Veronica smentisce flirt con Iannone

Negli ultimi giorni sono circolate alcune voci che vedevano un probabile flirt tra l’ex corteggiatrice e Andrea Iannone, attualmente single dopo la fine della storia con Giulia De Lellis. Ad alimentare i rumors sarebbero stati alcuni like reciproci nelle foto di Instagram. Veronica ha quindi deciso di far chiarezza sulla vicenda e, tramite una storia di Instagram, ha dichiarato: “Tra me e Iannone non c’è niente, non ci conosciamo nemmeno, non ci siamo mai visti. Sono una appassionata di moto e chi mi conosce sa che è una passione che porto avanti da quando sono bambina”.