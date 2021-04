Uomini e Donne, Basciano derubato con D’Aponte: “Auto sfondata”

Brutta disavventura per Alessandro Basciano, che in queste ultime ore ha subito un furto. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato preso di mira da uno o più delinquenti, che hanno distrutto il finestrino della sua auto. All’interno della vettura c’erano vari oggetti personali di Alessandro e non solo. Basciano ieri sera si trovava insieme a Umberto D’Aponte, ex di Guendalina Tavassi. Proprio quest’ultimo ha condiviso alcuni video che mostrano l’auto in cattive condizioni. Ha spiegato che, appunto, sono stati derubati. A un certo è intervenuto anche Basciano, il quale è apparso molto nervoso.

“Per noi si è conclusa la serata alla grande”, ha iniziato così il video D’Aponte, che ha mostrato ai follower la spiacevole sorpresa. “Ci hanno sfondato la macchina e avevamo tutto il mondo dentro”, ha poi continuato l’ex della Tavassi. È sceso nel dettaglio rivelando che i delinquenti hanno rubato chiavi di casa e delle loro auto, soldi e documenti. Inoltre, ha affermato che l’auto si trovava in un parcheggio custodito al momento del furto. Pertanto, Alessandro Basciano ha fatto notare che le telecamere potrebbero aver ripreso chi li ha derubati.

Furioso, l’ex corteggiatore ha, inoltre, precisato di aver visto qualcuno sul motorino. Ora spera di poter riconoscere, attraverso le telecamere del parcheggio, l’identità del delinquente. Non sono mancate parole forti da parte dell’ex corteggiatore, tanto che D’Aponte ci ha tenuto a precisare che l’amico è “un po’ nervoso” aggiungendo: “Giustamente”. Ovviamente quanto accaduto ad Alessandro non è passato inosservato al pubblico che lo sostiene.

Ha conquistato tutti quando prese parte a UeD nelle vesti di corteggiatore. Nel programma iniziò una conoscenza con Giulia Quattrociocche, la quale poi scelse di finire il suo percorso con Davide Schiavon. Successivamente, Alessandro ha voltato pagina e ha partecipato a Temptation Island, nel ruolo di tentatore. Anche durante questa esperienza è riuscito a entrare nel cuore dei telespettatori, che hanno sempre sperato di vederlo salire all’ambito trono della trasmissione di Canale 5.

Nel reality delle tentazioni si è avvicinato molto a Valeria Liberati, che stava mettendo alla prova la sua storia d’amore con Ciavy. In molti speravano di vedere la ragazza iniziare una relazione con Basciano. Questo, però, non è accaduto e Valeria è tornata tra le braccia dello storico fidanzato.