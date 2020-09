Temptation Island, Valeria puntualizza su Basciano e risponde alle accuse

Valeria Liberati e Andrea Ciavy Maliokapis stanno di nuovo insieme. I due si sono lasciati durante il falò di confronto della passata edizione di Temptation Island, di fronte a Filippo Bisciglia. Il loro percorso è stato molto seguito dai telespettatori, soprattutto per il rapporto che si è creato tra Valeria e Alessandro Basciano nel villaggio delle fidanzate. Un’esperienza complicata per la Liberati, che ha scelto di lasciare il programma da single e di dare un’altra possibilità alla sua storia d’amore con Ciavy solo dopo qualche tempo. Oggi, in un’intervista su Isa e Chia, la 27enne romana decide di rispondere alle accuse che sta ricevendo sui social a causa del ritorno di fiamma con Andrea. La maggior parte dei telespettatori avrebbero voluto vedere la Liberati ritrovare la serenità da sola o a fianco di Alessandro. Ciavy, infatti, non ha colpito positivamente una parte del pubblico. Dopo il reality, quando sono tornati a casa, Andrea ha voluto avere un confronto con Valeria, la quale gliel’ha concesso. La Liberati crede che parlare faccia a faccia senza la presenza delle telecamere fosse la cosa più giusta. Ciavy ha ammesso di aver commesso degli sbagli e di aver avuto davvero paura di perderla. Ed ecco che Valeria ha così deciso di dare un’altra opportunità al fidanzato, il quale sarebbe realmente cambiato. D’altronde, questo era lo scopo per cui la Liberati ha partecipato al reality delle tentazioni. Non ha preso parte al programma per trovare l’amore e su questo punto decide di fare una precisazione.

Temptation Island, Valeria Liberati e il ritorno con Ciavy: ora fa una precisazione su Alessandro Brasciano

In una recente intervista su Superguida Tv, Valeria aveva rivelato i motivi che l’hanno portata a decidere di tornare con Ciavy. Non solo, la Liberati aveva anche parlato di Alessandro Basciano. Sono molti i telespettatori che speravano di poterli vedere formare una coppia dopo il programma, ma questo non sarebbe mai potuto accadere da parte di Valeria, indipendentemente da quello che è poi accaduto con Ciavy. “Voglio precisare che io e Alessandro non ci siamo mai frequentati al di fuori del programma”, precisa oggi la Liberati. La giovane romanda ci tiene a sottolineare di non essere entrata nel reality per trovare l’amore. Sarebbe stata per lei una “cosa orribile” non dare importanza alla sua storia di quattro anni con Ciavy. Dunque, pare che Valeria non abbia mai neanche pensato di poter avviare una relazione con Alessandro!

Valeria Liberati e Ciavy dopo Temptation Island, forti accuse: lei oggi risponde

Oltre a fare questa precisazione su Basciano, Valeria Liberati ci tiene a rispondere alle accuse riguardanti il suo ritorno di fiamma con Ciavy dopo Temptation Island. Alcuni telespettatori hanno addirittura accusato la coppia di aver finto all’interno del reality. Ora afferma di non essersi inventata nulla: “Le lacrime che ho versato nel programma erano vere”. Se la Liberati è tornata insieme a Ciavy è perché ora le sta dando ciò che le mancava, ovvero l’amore.