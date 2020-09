Temptation, Valeria si confessa da Ciavy a Basciano: “Ci siamo frequentati”

Valeria Liberati si è lasciata andare in una lunga intervista parlando del rapporto ritrovato con Ciavy e del tentatore Alessandro Basciano. Tra Valeria e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne era scattata una bella intesa nel villaggio di Temptation Island. I due erano molto vicini e complici, al punto da far cambiare atteggiamento a Ciavy che ha visto crollare ogni sua sicurezza verso la fidanzata. E proprio lui aveva chiesto il falò, da cui erano usciti separatamente. Poi c’è stato il ritorno insieme, un ritorno inaspettato per molti ma sperato, a quanto pare, dalla figlia di Valeria. Nell’intervista infatti lei ha raccontato che sua figlia e Ciavy sono scoppiati in lacrime riabbracciandosi quando si sono rivisti. E soprattutto ha raccontato che Ciavy è di nuovo il fidanzato premuroso che la ricopre di attenzioni dei primi anni. Pare dunque che Ciavy abbia capito i suoi errori: questo ha detto Valeria a Superguida Tv.

Temptation Island, Valeria racconta tutti i dettagli dell’amore ritrovato con Ciavy

Si sono confrontati senza telecamere e hanno deciso di riprovarci. Oggi Valeria ha rivelato di avere un fidanzato diverso da quello che l’ha spinta a partecipare a Temptation Island. “Era da tanto che Ciavy non mi chiamava amore, vita mia. Ora mi dice ‘ti amo’ tutti i giorni”, ha detto. Ma poi ha parlato di Alessandro Basciano e qui ha svelato un vero e proprio retroscena. Valeria ha prima spiegato di essersi presa del tempo per capire, perché con Ciavy la relazione andava avanti da quattro anni per cui non era semplice da smaltire o chiudere definitivamente in poco tempo. Per intraprendere una nuova storia avrebbe dovuto avere mente e cuore liberi, ma così non era. E Alessandro pare averlo capito subito. Sì, lui lo ha saputo perché i due si sono frequentati!

Valeria Liberati e Alessandro Basciano dopo Temptation Island si sono frequentati: il retroscena

Queste sono state le sue parole: “Inizialmente ci siamo frequentati ma poi confidandomi con lui gli ho espresso quello che sentivo”. Ha aggiunto che alla fine non sarebbe stato giusto che Alessandro diventasse un chiodo schiaccia chiodo. Pare che lui si aspettasse un finale simile. Oggi Valeria e Basciano non si sentono più, non hanno alcun tipo di rapporto. Ma nonostante l’amore ritrovato con Ciavy, al momento Valeria non ha intenzione di allargare la famiglia né di convolare a nozze. Non vorrebbe un altro figlio per il momento, e sul matrimonio: “Un sogno che metto per il momento in pausa”.