Temptation Island, Ciavy e Valeria: ritorno di fiamma. L’annuncio e i motivi

Ciavy Maliokapis e Valeria Liberati, discussi protagonisti della settima edizione di Temptation Island targata Filippo Bisciglia, sono tornati insieme, decidendo di darsi una seconda possibilità. Ad annunciarlo è stata la stessa Valeria che con una serie di Stories Instagram ha motivato la sua scelta, raccontandone i retroscena. Dunque dopo il trambusto capitato nel reality delle tentazioni, c’è stato un periodo di riflessione in cui la neo mamma e il pr romano hanno scelto di riavvicinarsi. La Liberati ha precisato di aver voluto dare in prima persona la notizia così da fugare ogni dubbio ai fan e poter offrire tutte le delucidazioni del caso. Innanzitutto ha affermato che l’esperienza televisiva che ha da poco concluso l’ha cambiata parecchio. Stesso discorso vale per Ciavy, con il quale ha parlato a lungo prima di capire di voler ritentare…

Temptation Island, Ciavy e Valeria Liberati ci riprovano

Valeria ha dichiarato che una delle cose più importanti che lei e il fidanzato hanno compreso in questo periodo delicato è il fatto di avere commesso degli “errori” e di essersi fatti del “male“. Ma proprio per questo hanno preso la decisione di riprovarci, in quanto dagli sbagli si può e si deve imparare. Inoltre ha sottolineato che se non avesse tentato di ricucire, avrebbe avuto un “grande rimpianto” per tutta la vita. Situazione che ha preferito evitare. Non solo: ha detto anche che si capisce di amare davvero un’altra persona nel momento in cui la si sta perdendo. Tuttavia non ha cantato vittoria del tutto, puntualizzando che solo il “tempo darà tutte le risposte”. Altrimenti detto: la volontà di ripartire c’è, ma ci vuole calma e bisogna vedere se le aspettative saranno confermate.

La Liberati ha poi spiegato che Ciavy non credeva a un simile epilogo e che quando lei glielo ha comunicato “è stato felicissimo”. Ha quindi aggiunto che il compagno ha “ammesso le sue colpe” e che è cambiato, poiché ha capito dove ha sbagliato. Diversi fan non credono che sia cosi, ma Valeria ha le idee chiare ed è sicura che Temptation Island abbia seriamente migliorato il pr capitolino perché per la “prima volta in cinque anni” lui ha avuto “paura” di perderla. Infine ha chiosato: “Mi amo e non permetterò mai a nessuno di trattarmi come prima!”.