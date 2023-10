Uomini e Donne, Barbara-Roberta coppia top: cavalieri annientati

Il Trono Over a Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena. In particolare, siedono al centro studio Alessio e Gianluca di fronte a Barbara De Santi. Il pubblico si schiera contro i due cavalieri, ritenendo che stiano prendendo in giro la dama e che stiano facendo di tutto per conquistarla solo per orgoglio maschile. E, in effetti, i due discutono su chi potrebbe avere la meglio con Barbara. E a rendere il tutto più scoppiettante ci pensa Roberta Di Padua con il suo intervento, che schiaccia il parterre dei cavalieri.

Dopo una breve parentesi conclusiva di quanto accaduto nella puntata di ieri con il Trono Classico, si passa inizialmente a Gero Natale e Angelica. Tra i due la conoscenza si è conclusa definitivamente, con lui che è ancora alla ricerca della donna che potrebbe far parte della sua vita e che sembra non essere presente nell’attuale parterre delle dame.

Subito dopo, è il turno di Alessio, Barbara e Gianluca. Erika interviene e ammette di essersi sentita una tappabuchi. Questo perché Alessio ha chiesto alla dama di uscire, dopo la passata registrazione, solo quando ha scoperto che Barbara si era tirata indietro. I presenti in studio e il pubblico danno ragione a lei e si scagliano contro Alessio, che in questa edizione di Uomini e Donne sta raccogliendo solo critiche.

“A te non frega niente di nessuna”, tuona Tina Cipollari a un certo punto. E c’è chi ora addirittura pensa ad Armando Incarnato, che in questa circostanza avrebbe sicuramente attaccato Alessio per i suoi modi. “Io ora faccio la tronista e voglio vedere cosa fanno per me”, dichiara Barbara, sperando di essere corteggiata da Alessio e Gianluca. Il primo, però, la delude nuovamente quando ammette di voler uscire ancora con Claudia.

Arriva così l’intervento di Roberta Di Padua che demolisce i cavalieri poco attivi del parterre:

“Unica e simpaticissima. Come fate ad avere problemi con Barbara? Comunque un po’ i problemi ce li avete tutti qui, dai 30 a salire. Fate intrecci, non si capisce niente, la normalità non c’è più. Tutti bloccati”

Subito dopo esce fuori che Alessio ha chiesto il numero a Romina, la quale però ha rifiutato di avviare con lui una conoscenza. Ma sui social network si parla solo di Barbara e Roberta. Sono tanti i telespettatori felici di vederle ‘alleate’ contro questi cavalieri che appaiono solo interessati ad accumulare conoscenze nel programma, senza arrivare a un risultato concreto. Le due dimostrano ancora una volta di essere volti centrali della trasmissione, in grado di creare dinamiche e colpi di scena.

Barbara e Roberta si sono proprio date un pezzo di cuore #uominiedonne pic.twitter.com/cVox2ipTSP — un sogno dove tutti muoiono (@16_marzo_) October 10, 2023

Oh comunque Roberta e Barbara le uniche rilevanti del trono over che regalano un po’ di trash e un po’ di gioie

#uominiedonne — cla✨ (@its_my_thought_) October 10, 2023

#uominiedonne

LA SANTA ALLEANZA BARBARA E ROBERTA. GRAZIE UNIVERSO — Ella 17????????????️‍???? (@Aleee1717) October 10, 2023

Uomini e Donne, Silvia vuole eliminarsi: Brando perplesso

Per quanto riguarda il Trono Classico, dopo quanto accaduto con dame e cavalieri, Maria De Filippi si accorge delle lacrime di Silvia. Chiede alla corteggiatrice di raccontare cosa sta accadendo. La ragazza spiega di sentirsi sminuita da Brando, in quanto lo vede molto più interessato e attratto da Beatriz. “Ma tutte contro Beatriz? Non è al centro di tutto!”, fa notare il tronista.

Silvia, però, resta ferma nella sua posizione, tanto che ammette di non sentirsela più di continuare questo percorso nel programma. “Non ce la faccio più”, afferma con rabbia e delusione la corteggiatrice. Quest’ultima crede che Brando non riesca ad apprezzarla. Il tronista perde la pazienza e le fa notare che dovrebbe allora farsi conoscere, in quanto si sono visti poche volte.

“Non voglio più stare qua, mi sento sminuita costantemente”, dichiara Silvia in lacrime. Brando appare sempre più perplesso, mentre Gianni Sperti è convinto che questa sia una reazione vera che racconta tanto di lei. Maria consiglia alla corteggiatrice di parlarne fuori dallo studio con il tronista, il quale prende in mano la situazione trasportandola dietro le quinte.