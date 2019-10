Uomini e Donne, Barbara De Santi show contro il pubblico: “Andate a f….”

Trono Over, è Barbara De Santi show: la Dama messa in discussione da Gianni Sperti

Barbara De Santi a Uomini e Donne è stata la protagonista della puntata di oggi del Trono Over. L’insegnante di Mantova è stata messa sotto accusa da Gianni Sperti, secondo cui l’altra sbaglierebbe nel repostare sul suo profilo Instagram video di persone estranee al programma e che però commentano altri protagonisti. Pare infatti che Barbara abbia condiviso il video di una influencer che ha insinuato che Armando Incarnato fosse fidanzato con una sua amica. Barbara ha risposto a Gianni tirando in ballo proprio Armando: che i due non provino simpatia e stima reciproca è sotto gli occhi di tutti, ma oggi è successo davvero di tutto. Armando e Barbara hanno iniziato nuovamente a darsi addosso, quando a un certo punto lei ha esclamato: “Esco io o esci tu? Da qua. Tu continui a nominarmi”. La De Santi ha provato a spingere uno dei due fuori dal programma, ma non era intenzionata a essere quella persona.

Uomini e Donne, Barbara si scaglia di nuovo contro Armando e poi contro il pubblico

Quando Armando ha detto “Accomodati”, infatti, lei ha risposto: “No, io non mi accomodo”. Evidentemente si aspettava che fosse l’altro ad abbandonare il programma solo perché lei è infastidita dalla sua presenza. Lo scontro è proseguito e quando Armando ha sostenuto che Barbara non ha mai provato il vero amore, lei non ci ha visto più ed è esplosa. “Io ho l’amore tutti i giorni dai miei bambini a scuola”, ha detto alzando la voce. Il pubblico ha rumoreggiato e a questo punto Barbara si è rivolta ai presenti e non in modo carino. Sembrava sul punto di abbandonare lo studio dopo essere stata contestata, ma poi ha detto: “Questo non ve lo permetto. Andate a fa….o”. Le ultime parole non si sono sentite, ovviamente, ma è stato Armando a sottolinearle e da questo abbiamo intuito che Barbara si è scagliata pesantemente contro il pubblico. Non ha accettato che il pubblico andasse a favore di Armando.

Barbara De Santi a Uomini e Donne contro il pubblico: “Perché devo essere derisa da questi tre gatti?”

Rivolgendosi a Maria De Filippi, Barbara ha proseguito: “Vogliamo dare credito a un personaggio del genere e non a me? Se il pubblico italiano apprezza una persona del genere allora io non ho capito niente della vita e ho sbagliato lavoro”. La risposta di Armando è stata piccata: “Ma perché tu ancora non avevi capito che non hai capito niente della vita?”. Anche stavolta il Cavaliere ha trovato l’appoggio del pubblico, da dove sono partiti applausi e risate. Barbara De Santi è stata sul punto di abbandonare lo studio per l’ennesima volta, esclamando: “Ma perché devo essere derisa da questi tre gatti che ci sono qua”. Alla fine è rimasta in studio, Maria ha provato ad andare avanti presentandole un signore giunto a conoscerla, ma lei è tornata sulla discussione dopo un ballo. La Dama infatti ha preteso che il nuovo arrivato esprimesse pubblicamente il suo dissenso verso Armando perché pare lo abbia fatto in privato con lei durante il ballo. Se non lo avesse fatto, ai suoi occhi sarebbe risultato come finto.

Uomini e Donne, Maria De Filippi interviene su Barbara e difende il pubblico

Alla fine Barbara ha tirato in mezzo Ida e Veronica per avvalorare la sua tesi secondo cui Armando sarebbe violento con le donne (verbalmente). Le due hanno detto che non è così, almeno con loro non si è comportato come Barbara lo ha dipinto. Armando ha provato a mettere una pietra sopra a tutto, chiedendo anche scusa a Barbara ma spiegando che con lei diventa aggressivo perché ai suoi occhi non è educata. Nel frattempo Barbara ha anche dato contro a Ida e Veronica, dicendo che fin quando ci sono donne come loro allora lei alza le mani al cielo dinanzi a uomini come Armando. Maria ha provato a spiegare a Barbara che il pubblico non si esprime per partito preso. Poco prima infatti aveva dato torto ad Armando su Ida e Riccardo – che lui è tornato ad attaccare tramite Instagram -.