Uomini e Donne, Barbara De Santi con Maurizio: come reagirà Gemma?

C’è un motivo per cui l’ex dama del Trono Over oggi ha incontrato il Guerci, ma la Galgani potrebbe non prendere bene la notizia

AGGIORNAMENTO – Barbara ci tiene a confermare: “Per mia fortuna, Maurizio è single…issimo”. Dunque, le sue ricerche sembrano aver portato a un risultato. Detto ciò, in quanto la De Santi si sente fortunata di ciò, Gemma potrebbe davvero infastidirsi!

Gemma Galgani potrebbe reagire male di fronte alle ultime foto condivise da Barbara De Santi su Instagram, che la ritraggono proprio in compagnia di Maurizio Guerci! A Uomini e Donne la dama torinese ha avuto non poche discussioni con il cavaliere, che ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza. Dopo un periodo roseo, tra Natale e Capodanno tra loro si è rotto qualcosa. Sono iniziate le liti e, soprattutto, i sospetti da parte di Gemma. Il Guerci ha poi chiuso la frequentazione aumentando i dubbi della Galgani. Quest’ultima aveva dichiarato di essere certa che Maurizio avesse una donna fuori. Di fronte a queste sue parole, Tina Cipollari ha chiesto di far uscire fuori la verità. In particolare, l’opinionista ha chiesto a coloro che abitano nello stesso paese del Guerci di inviare delle segnalazioni qualora esistesse questa amante.

A esporsi, in questa circostanza, è stata proprio la De Santi. L’ex dama del Trono Over, che abita vicino a Maurizio, ha fatto sapere ai fan che sarebbe andata in missione nel paese di Bagnolo San Vito in cerca della verità sulla presunta amante. Ed ecco che proprio ora condivide delle che la ritraggono insieme al Guerci. Qualche ora fa, ha fatto sapere ai suoi che la sua missione sta proseguendo e che anche oggi si trova a far visita al paesino lombardo, situato in provincia di Mantova. In un bar riesce a incontrare Maurizio! “Finalmente”, scrive l’ex dama in uno degli scatti in questione.

I due concedono ad alcuni fan delle foto e sono proprio loro condividerle. Barbara non perde tempo e ricondivide subito le Stories sul suo profilo. Cosa avrà scoperto la De Santi? Sia lei che Maurizio appaiono sorridenti e questo potrebbe dar fastidio a Gemma. In effetti, la Galgani ultimamente non andava molto d’accordo con Barbara. Le due si trovavano spesso in conflitto in studio. Più volte la De Santi ha cercato di stuzzicare la dama torinese, che non ha concluso bene la sua conoscenza con il Guerci.

Come si sarà conclusa la missione della De Santi? Probabilmente la stessa dama farà sapere al pubblico le novità. Intanto, il pubblico è in attesa di scoprire la reazione di Gemma. Si tratta di una trovata da parte di Barbara per stuzzicare la Galgani o è davvero alla ricerca della verità sulla vita privata di Maurizio? Non resta che attendere cosa accadrà per scoprirlo. Nel frattempo, però, la dama di Torino potrebbe vedere questo suo gesto come un’intromissione. Ma potrebbe anche non darci troppo peso.

Va segnalato che la De Santi manca da tempo nella trasmissione di Maria De Filippi e attualmente fa parte dell’agenzia di Pamela Perricciolo.