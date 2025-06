Uomini E Donne, Barbara assente sui social: grave motivo familiare

Era da qualche giorno che Barbara De Santi, noto ex volto del dating show di Canale 5 Uomini E Donne condotto da Maria De Filippi, era assente sui social. Qualche ora fa la dama è tornata su Instagram e con una storia ha spiegato il motivo della sua assenza. Nello specifico ha parlato di un grave motivo familiare, precisamente un incidente che ha recentemente coinvolto sua sorella Simona.

Il motivo dell’assenza sui social

Da qualche giorno i follower di Barbara De Santi, storico volto del programma di Canale 5 Uomini E Donne, avevano iniziato a domandarsi che fine avesse fatto. Da sempre molto presente sui social, difatti, la dama del dating show aveva smesso di pubblicare contenuti sul suo profilo da un po’. Nelle ultime ore, tuttavia, Barbara è ricomparsa su Instagram per spiegare ai fan cosa la stia tenendo lontana dal social. Con una storia condivisa sul suo account, De Santi ha rivelato la ragione per cui non sta più pubblicando costantemente. Nello specifico si tratta di un motivo familiare.

L’ex volto del programma condotto da Maria De Filippi ha difatti spiegato ai suoi fan che sua sorella Simona è rimasta recentemente coinvolta in un grave incidente. Con la voce rotta ha raccontato di come qualche giorno fa pensasse che le cose fossero migliorate ma, invece, erano peggiorate. Di conseguenza sua sorella domani dovrà sottoporsi ad un ulteriore intervento. La dama di Uomini E Donne ha quindi fatto un appello ai suoi follower, chiedendo loro di pregare per Simona. Infine ha aggiunto che se non la si vedrà pubblicare nulla nei prossimi giorni è per una motivazione seria e ha rassicurato i suoi follower che li terrà aggiornati.

Chi è Barbara De Santi

Barbara De Santi è un volto storico di Uomini E Donne. La sua esperienza nel dating show è iniziata nel 2011 nel trono over, che ha ripreso anche quest’anno. Ha tuttavia da poco abbandonato per la seconda volta la trasmissione insieme a Ruggiero D’Andrea, cavaliere conosciuto proprio all’interno del programma. La loro relazione sembra proseguire a gonfie vele ormai già da tre mesi. La prima volta aveva lasciato lo show di Maria De Filippi nel 2020 per motivi di lavoro.