Uomini e Donne, auto di Mario Cusitore devastata: “Io sono un personaggio umile, ma ora basta”

Mario Cusitore, ex volto di Uomini e Donne, ha scritto un durissimo sfogo sul suo profilo Instagram dopo aver trovato l’auto danneggiata. In particolare, il 47enne napoletano ha mostrato un’immagine in cui si vede la gomma squarciata della sua vettura e la carrozzeria rigata. Poi si è rivolto all’autore del deprecabile gesto, indirizzandogli un sonoro “pezzo di m.”. Infine ha fatto un discorso in cui ha dichiarato che dallo scorso luglio gli sono capitate diverse “cose brutte”.

Uomini e Donne, Mario Cusitore si sfoga: auto danneggiata

“Pezzo di m. che stanotte mi hai fatto trovare la macchina così”, ha tuonato sui social l’ex corteggiatore di UeD, che ha poi aggiunto:

“Credo fortemente che io non avrò mai una gioia e non sarò mai più felice… Cattiveria, invidia, falsità non sono cose che mi appartengono e nonostante il personaggio che sono diventato resto buono ed umile. Ma sono stanco di tutte le cattiverie che mi fanno e le cose brutte che da un po’ di mesi a questa parte mi accadono (da luglio). Mi arrendo: aggiusto una cosa poi subito dopo me ne accade un’altra. Basta! Una vita di alti e bassi, sacrifici inutili, sempre a inseguire quello che non avrò mai più. Sono stanco!”

Mario Cusitore, Ida Platano e le polemiche a Uomini e Donne

Il 47enne campano, professione speaker radiofonico, è sbarcato a Uomini e Donne nel 2023, quando si è presentato nel programma di Maria De Filippi deciso a corteggiare l’allora tronista Ida Platano, che in quel periodo era reduce dalla fine della relazione con Alessandro Vicinanza (prima ancora aveva avuto un legame con Riccardo Guarnieri). Cusitore colpì la donna bresciana e divenne uno dei personaggi più chiacchierati e divisivi della 28esima edizione del dating show di Canale 5. Tra i suoi detrattori più agguerriti ci fu la vulcanica opinionista Tina Cipollari che in svariate occasioni lo attaccò, invitando Ida a cacciarlo.

Tra l’altro Mario fu più volte al centro di indiscrezioni che sostenevano che avesse frequentazioni al di fuori della trasmissione, situazione che da regolamento non è tollerata a UeD. Un caso fece parecchio rumore. Sul finale di stagione, Cusitore fu avvistato nei pressi di un B&B con una ragazza estranea alle dinamiche della trasmissione.

Lui negò di aver visto tale donna fino all’ultimo, ma poi, di fronte all’evidenza, si arrese e ammise che era vero che aveva visto la persona della segnalazione. Disse però che si trattava di un’amica e non di una ragazza con la quale ebbe una storia sentimentale, aggiungendo di continuare a voler corteggiare Ida Platano. Alla fine la sua strada e quella della dama bresciana hanno preso direzioni differenti.