Uomini e Donne, Aurora oggi spiazza sull’aggressione a Cristina

I protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne fanno un bilancio dell’edizione che si è appena conclusa. Tra loro c’è, ovviamente, Aurora Tropea. Quest’ultima si ritrova a parlare nuovamente dell’aggressione che l’ha vista protagonista con Cristina Tenuta dietro le quinte. A tirare fuori la notizia, nelle scorse settimane, erano stati Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti si erano detti sconvolti di aver visto Aurora insultare con termini abbastanza forti Cristina. Non solo, era uscito fuori che la Tropea si è anche lasciata andare a un gesto sconsiderato: ha alzato la gonna dell’altra dama.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi attenti di altri volti del programma. Maria De Filippi ha avuto la conferma dalla redazione, che ha mostrato il video l’accaduto ad Aurora per rinfrescarle le idee. Nello studio di Canale 5, la conduttrice è sbottata contro la Tropea, non trattenendo il suo disappunto. Ed ecco che ora, attraverso un video su Witty, i volti del Trono Over si svelano su quanto accaduto durante questa edizione e Aurora torna sull’argomento spinoso. Questa volta, la dama ammette il suo errore, parlando di ciò che eviterebbe di fare in questa stagione del programma appena conclusa, se potesse tornare indietro:

“Non accetterei determinate provocazioni, non reagirei. Purtroppo ho reagito in malo modo e mi dispiace. Chiedo scusa, perché quando io sbaglio chiedo scusa”

Arrivano così le scuse di Aurora dopo UeD per quanto accaduto con Cristina. Queste arrivano dopo aver negato nello studio di Canale 5 di aver commesso determinati gesti, venendo poi sbugiardata dai video che la redazione ha mostrato solo a lei.

Uomini e Donne: il bilancio dei protagonisti del Trono Over

Intanto, i protagonisti del Trono Over fanno un bilancio generale. Nel filmato appare pieno di gioia Alessandro Rausa, il quale ha trovato l’amore con Maria Teresa. Maria De Filippi ha proposto entrambi, sebbene fossero ormai una coppia, di continuare a prendere parte alle registrazioni, consapevole della felicità di lui nel farlo. Oggi Alessandro anticipa a Maria Teresa che dovranno trascorrere insieme delle giornate al mare questa estate.

Per Gemma Galgani, anche in questa edizione, non è arrivato invece il lieto fine. La dama torinese non appare pronta a gettare la spugna, anzi è intenzionata a trovare l’amore tenendo accesa la sua lucina della speranza. “Rimango sempre nel mondo dei sogni, ma un pochino di più con i piedi per terra”, dichiara Gemma. In generale, un po’ tutti i protagonisti parlano di una bellissima e importante esperienza vissuta nel programma di Canale 5. “La parola precisa per me è rivoluzione”, spiega Aurora.

Marcello Messina ha raccontato, invece, di aver sentito nuovamente le famose farfalle nello stomaco, anche durante questa edizione. Barbara De Santi non cambierebbe nulla di ciò che ha fatto e detto in questi mesi nel dating show. Non nega di aver vissuto delle delusioni. Probabilmente si riferisce a come si è conclusa la sua conoscenza con Ernesto Russo. Gemma, invece, non darebbe importanza a persone che hanno usato la sua buona fede.

Anche Renata eviterebbe qualche uscita. Giulia, che ha chiuso la sua conoscenza con Cristiano, il quale ha poi iniziato una storia con Asmaa, crede che avrebbe dovuto vivere questa esperienza in modo più leggero. Cristina Tenuta oggi crede che avrebbe dovuto avere più coraggio in certe situazioni. Mario Verona e Tiziana ricordano la scelta di Brando, come uno dei momenti più emozionanti.

C’è un dispiacere generale per Ida Platano. A parlare sono Mario Verona e Diego Tavani. Quest’ultimo, che con l’ex tronista in passato ha avuto una turbolenta conoscenza, afferma: “La vedevo come una persona che davvero ci stava credendo in qualcosa di bello per lei”. Intanto, nel raccontarsi, Jessica spiega di aver scoperto tramite il programma di non essere la persona tosta che credeva, ma lo dice con il sorriso.

Chi andrà in vacanza tra gli Over di Uomini e Donne? Sanno già che partiranno Renata, Jasna, Jessica, Aurora. Invece, assicurano che daranno priorità al lavoro Tiziana, Pietro, Alessia, Milena, Sabrina, Angelo e Mario Verona.