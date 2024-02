Uomini e Donne: Aurora affonda Ernesto, ma De Filippi la stronca

Torna al centro studio a Uomini e Donne Barbara De Santi, la quale si siede con Jasminka di fronte a Ernesto Russo. Il cavaliere, che finisce tra le polemiche con l’affondo di Aurora e poi l’intervento di Maria De Filippi, sta conoscendo entrambe. L’uscita con Jasminka è stata positiva e lui ammette di essersi trovato bene. Barbara non reagisce bene di fronte alla felicità che mostrano entrambi per la conoscenza appena iniziata. Ernesto, però, spiega di non volersi stressare con la loro frequentazione e di voler viversi il tutto con serenità.

Russo spiega di non aver risposto a Barbara il sabato precedente perché era impegnato. Il fatto che lei si sia arrabbiata per questo lo spaventa, in quanto non vuole sentire questo genere di pressioni. Ernesto racconta che è affascinato da entrambe per motivi diversi, ma la De Santi non ci sta. La dama fa notare che non escono molto insieme e quindi non ha modo di conoscerlo, se non in studio per le registrazioni.

Gran parte del pubblico sta dalla parte di Barbara e crede che da parte di Ernesto a UeD in realtà non ci sia tutto questo interesse. Il cavaliere, a detta di alcuni telespettatori, starebbe mostrando un atteggiamento troppo altezzoso e di superiorità con le dame. Per lui, intanto, arriva una donna pronta a conoscerla. Si chiama Simona e dichiara di essere una persona che vorrebbe una relazione dove non si sta insieme h24.

Ernesto è d’accordo con lei, ma decide di non iniziare questa nuova conoscenza. Infatti, preferisce solo ballarci insieme e concentrarsi su Barbara e Jasminka. Mentre c’è chi crede che la De Santi dovrebbe essere meno “pesante”, c’è chi continua a criticare l’atteggiamento di Russo, ritenendo addirittura che sia lì nel programma solo per visibilità. A schierarsi in studio contro Ernesto ci pensa Gianni Sperti.

L’opinionista crede che dovrebbe spiegare cosa intende dicendo “spirito libero”, in quanto sembra che in realtà non voglia avere una relazione. “Se ti fa male sei libera di scegliere”, afferma con calma Ernesto rispondendo alle critiche di Barbara. A riportare il pensiero della maggior parte dei telespettatori ci pensa Aurora Tropea, che lo affonda: “Secondo me sta facendo molto il tronista al centro”.

La dama riceve l’applauso del pubblico a casa. In studio, però, Tina Cipollari si scaglia contro di lei, ritenendo che invece Ernesto sia sincero. Interviene anche Maria De Filippi, che sembra voler stroncare Aurora facendo notare che aveva lasciato il numero a Russo, che però non l’ha accettato. Questo intervento della conduttrice, infatti, porta Tina a ipotizzare che Aurora nutra rancore per questo.

Il blocco va avanti con Gianni che fa notare, invece, che Ernesto si mostra troppo indifferente all’idea che Barbara possa interrompere la loro conoscenza dopo averla corteggiata. Prende le difese di Russo la Cipollari, trovando l’atteggiamento della dama troppo forte. “Barbara tu non sei la sua donna. Non avete una relazione sentimentale per cui ti devi sentire offesa. Lui è libero di farlo”, tuona Tina.

L’opinionista crede che la De Santi si sia invaghita e forse innamorata, ma da parte di lui non ci sia lo stesso sentimento ora. Jasminka spiega di avere un modo diverso di pensare di Barbara. La nuova dama afferma di non pensare di aver mancato di rispetto alla De Santi e che, attualmente, accetta con serenità che lui conosca altre donne.

Barbara, però, fa notare che la conoscenza tra lei ed Ernesto era già ben avviata e che ci sono stati momenti importanti tra loro che hanno reso per lei tutto più speciale. La dama dichiara che lo avrebbe baciato, ma lui non ha voluto. E, secondo Tina, questo dice molto.

Uomini e Donne, Gemma non cede con Giancarlo (e fa bene)

La puntata inizia con Gemma Galgani al centro studio. Maria De Filippi fa sapere che Giancarlo, il quale ha fatto proprio una brutta figura nelle puntate in onda settimana scorsa, vorrebbe avere un confronto con lei. Tina Cipollari si scaglia subito contro il cavaliere, che in realtà non ha molto da dire a Gemma. Giancarlo ammette che ci sono state delle cose che ha fatto la dama che l’hanno infastidito.

La Galgani gli chiede perché ne sta parlando ora e non quando è scoppiato il caos per via del suo triste atteggiamento. Giancarlo cerca di rimediare, probabilmente, dopo quanto accaduto cercando di far passare Gemma dalla parte del torto. A detta del cavaliere, la Galgani avrebbe finto di essere interessata a lui. La dama torinese crede che Giancarlo si stia arrampicando sugli specchi.

Per questo e per lo sgradevole atteggiamento di lui per cui si è sentita offesa, Gemma a UeD si dice non più interessata a conoscerlo.

UeD, Tiziana e Angelo: lei finisce sotto accusa ingiustamente

Tiziana torna al centro studio con la sua conoscenza con Angelo. Tutto sta procedendo abbastanza bene tra loro, ma Tina crede che lei non sia davvero interessata. “Non ti va bene niente, ti stupirò con gli effetti speciali”, tuona la dama, che appare felice e soddisfatta di come stanno andando le cose. Maria appare incuriosita di fronte alla reazione della Cipollari.

Vuole sapere se non si fida della dama e l’opinionista conferma. Anche Gianni Sperti appare non poco sospettoso. La situazione si complica quando Tiziana decide di far scendere un uomo, Raffaele, che ha chiamato il programma per conoscerla. Alla fine, come i due opinionisti anticipano, la dama non accetta di avviare la nuova conoscenza.

La Cipollari si scaglia contro Tiziana, convinta che voglia conoscere solo cavalieri giovani. La dama si difende, facendo notare che in realtà non ha accettato i numeri di uomini molto più piccoli di lei. “Come lo cerchi? Lo vuoi ricchissimo? Bello e povero?”, stuzzica Tina. Tiziana si ritrova così ad avere un piccolo sfogo legato al suo lavoro: “Collaboratrice domestica è facile attingere a una persona che cerca di…”.

Maria De Filippi la rassicura, affermando che invece lei non ha mai pensato questo. “A una donna in carriera non lo puoi dire. Perché me lo dicono se io non ho mai detto nulla? Io non lo cerco ricco”, spiega Tiziana. A difendere la dama ci pensa Angelo, il quale racconta che mentre si trovavano al centro commerciale non ha voluto assolutamente che lui le pagasse un gilet che aveva scelto e che poi lei ha acquistato.