Uomini e Donne, Asmaa Fares ha partorito Luay ‘bue’: significato del nome

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono diventati genitori. La coppia, sbocciata negli studi di Uomini e Donne, ha annunciato la lieta notizia nelle scorse ore, rendendo noto che è nato il loro figlio. Il nome scelto è alquanto particolare, il bimbo è stato chiamato Luay. Il parto è avvenuto due giorni fa, ossia l’11 luglio, come spiegato dalla neo mamma e dal neo papà attraverso un post pubblicato su Instagram durante la tarda mattinata di domenica 13 luglio. Asmaa e Cristiano si sono quindi presi un paio di giorni tutti per loro prima di rendere pubblica la nascita del loro frutto d’amore.

La coppia ha condiviso una serie di scatti dall’ospedale in cui è avvenuto il parto, immortalandosi con il bebè stra coccolato. Naturalmente presente anche il primo figlio di Asmaa che ha accolto il fratellino (l’ex dama è infatti diventata mamma bis, avendo avuto un frutto d’amore da una precedente relazione). Per quel che riguarda il nome scelto per il neonato, pare che Luay abbia origini arabe ed è traducibile con “giovane bue selvatico” o “piccolo bue selvatico”.

Deriva dal termine arabo “lu’ay”, che a è la forma diminutiva di “la’an”, vale a dire “bue selvatico”. Nella cultura araba, tale animale era simbolo di forza, giovinezza e coraggio. Non a caso, in un’immagine pubblicata dai neo genitori è spiegato che Luay significa “force and persistence”. Tradotto, forza e perseveranza.

E pensare che quasi un anno fa Asmaa e Cristiano avevano deciso di lasciarsi. Una rottura temporanea a cui era seguita una ricucitura. Poi, nel giorno di San Valentino, l’annuncio della dolce attesa. Infine la nascita del loro primo figlio.

Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone oltre lo scetticismo del pubblico

La love story tra Fares e Lo Zupone è decollata a Uomini e Donne, nella stagione 2023/2024. Conclusa quell’edizione decisero di lasciare assieme il popolare programma di Canale 5. Molti telespettatori espressero scetticismo su quella scelta, dicendosi certi che la relazione sarebbe durata poco e sostenendo che la dama e il cavaliere erano solamente in cerca di visibilità. Il tempo ha provato che tali voci velenose non ci hanno azzeccato. Oggi Asmaa e Cristiano hanno messo su famiglia. Benvenuto piccolo Luai!