Uomini e Donne, Armando si sfoga dopo la sfuriata: c’entra Gianni?

Uomini e Donne, Armando Incarnato dopo aver lasciato lo studio si sfoga su Instagram: il messaggio

Armando Incarnato a Uomini e Donne ha vissuto un momento molto agitato nella puntata di ieri. A sorpresa, infatti, Maria ha annunciato un collegamento con la sua ex fidanzata Janette. Il motivo del collegamento sono le diverse foto a casa di Armando che la ragazza ha pubblicato sui social. Il Cavaliere non ha negato che Janette è stata a casa sua durante la quarantena, ma ha specificato che si è trattato di una visita per lavoro, di una toccata e fuga insomma. Non hanno passato la quarantena insieme, ha detto. Janette non ha avuto molto modo di parlare perché Armando non era intenzionato ad ascoltare ed è uscito dallo studio infuriato. La sua rabbia era dovuta al fatto che, secondo lui, Janette starebbe tentando di mettergli il bastone fra le ruote.

Armando dopo la sfuriata a Uomini e Donne: lo sfogo su Instagram

Nella puntata non abbiamo più visto Armando in studio, ma è rientrato poco dopo ed è andato in onda nella puntata di oggi. Ha chiesto scusa a Maria per essere uscito, ma Gianni Sperti ha insinuato che invece sia uscito perché non sapeva come reagire. Oggi è arrivato invece un messaggio su Instagram, che però non ha un destinatario dichiarato. Queste le parole di Armando: “L’unica differenza tra me e te è che conosco la mia vita. Quando parlo di me lo faccio per fatti accaduti e vissuti, tu per supposizioni e illazioni. Non cambierò mai il mio modo di essere per piacere agli altri, sarò sempre schietto e sincero, anche a costo di sembrare non quello che loro vogliono. Spero soltanto che un giorno anche tu come gli altri ti possa ricredere sul mio conto. Con affetto Armando”.

Trono Over, il messaggio di Armando è diretto a Gianni?

Qualcuno ha pensato che il destinatario altri non è che Gianni, che più di altri si è convinto del fatto che Armando e Janette stanno ancora insieme e non lascia passare nulla al protagonista del Trono Over. Un’altra ipotesi potrebbe essere invece che si sia rivolto a una donna che ha iniziato a frequentare del parterre…