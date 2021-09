Uomini e Donne, Armando sbugiarda Ida? “Sei furba”, il web contro Gianni

Il cavaliere napoletano non ci sta quando la sua versione dei fatti non coincide con quella della Platano; intanto, il pubblico attacca l’opinionista

Scoppia il caos a Uomini e Donne con protagonisti Ida Platano e Armando Incarnato. La dama e il cavaliere napoletano si ritrovano a discutere animatamente, dando due versioni diverse in studio di quanto accaduto in questi ultimi giorni. Il tutto accade a seguito di una domanda posta da Gianni Sperti. Quest’ultimo chiede a Ida se di recente ha sentito Armando. Ed ecco che, a questo punto, i due affermano di aver parlato al telefono. Ma le due versioni non coincidono per nulla.

Entrambi dichiarato di essersi parlati inizialmente in studio, per poi essere interrotti dalla redazione. A iniziare questa prima conversazione è stata la Platano, che ha chiesto a Incarnato il motivo per cui non la saluta più in puntata. Il cavaliere spiega di averla sempre salutata con lo sguardo e poi tutti e due raccontano di aver parlato al telefono la sera a stessa. A chiamare, questa volta, è stato Armando. Quest’ultimo poi aggiunge che, il giorno dopo, avrebbe ricevuto un’altra chiamata dalla Platano.

Ma la dama non ci sta e nega questo dettaglio. Ida conferma di averlo fermato in studio dopo la puntata, ma smentisce la chiamata del mattino seguente. Non solo, la Platano fa presente di non avere alcuna intenzione di frequentare di nuovo Armando, sebbene lui le abbia chiesto di vedersi. Tali parole vengono subito smentite da Incarnato, il quale è certo di non aver chiesto alla dama di uscire, nel corso di queste ultime conversazioni.

Ida e Armando continuano a portare avanti le rispettive versioni ed entrambi si dicono pronti a prendere il proprio cellulare per mostrare chi ha chiamo chi. Ma nessuno dei due fa il passo. E mentre Incarnato anticipa che darà il suo telefono alla redazione per dimostrare che Ida l’ha davvero chiamato il giorno dopo, il web attacca Gianni Sperti.

“Chissà come mai stavolta Gianni non chiede i telefoni”, si legge su Twitter. L’opinionista cerca sempre di trovare la verità, anche chiedendo ai partecipanti del programma di mostrargli le prove sui cellulari. Questa volta, invece, non dice nulla e continua a prendere le difese della Platano, scagliandosi contro Armando.

Ma il cavaliere napoletano non ci sta e attacca Ida, tentando forse di sbugiardarla: “L’hai fatto per creare la dinamica al centro studio”. Raramente i telespettatori si schierano dalla parte di Incarnato. Questa volta, molti di loro credono alla sua versione. Il cavaliere ipotizza che la Platano abbia cercato un confronto per avere spazio al centro dello studio scontrandosi con lui.

“Abbiamo capito che siete amici ma da qui a rigirare le cose no”, continua poi Armando facendo notare il modo in cui Gianni difende Ida. E ancora contro la Platano, Incarnato a Uomini e Donne esprime la sua dura opinione.

“Non puoi passare sempre per quella che dice sempre la verità. Do il telefono alla redazione e vediamo se hai chiamato. Lo fai di nascosto, menti sulle chiamate, dici che ti ho chiesto di uscire. Sei furba”

Interviene anche Marika, la dama che Armando sta attualmente conoscendo. La donna ammette di credere alla versione del cavaliere e di essere convinta del fatto che Ida abbia sempre avuto un debole per lui.

Ma l’attenzione della Platano si rivolge a Marcello, per cui esprime un interesse importante. Con Graziano, invece, mette fine alla conoscenza, dopo vari dubbi e sospetti.