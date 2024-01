Uomini e Donne, Armando sbarca al cinema: ecco con quale film

Ebbene sì, sembra proprio che Armando Incarnato di Uomini e Donne presto debutterà anche al cinema. Il cavaliere napoletano tanto discusso appare nel film Nati pre-giudicati, diretto da Stefano Cerbone. La pellicola parla della vita condotta dai figli dei criminali, pregiudicati per via delle loro origini. Il film è ambientato a Napoli e dovrebbe uscire al cinema nel prossimo mese di giugno.

In una breve clip condivisa dal profilo ufficiale di Instagram dedicata a questo nuovo film legato al capoluogo campano, Armando appare a bordo di una modo con un cappello e un paio di occhiali di sole, alla guida. Un nuovo progetto per Incarnato, che nel 2019 ha recitato nei panni di un bodyguard nella popolare serie TV Gomorra – La serie con Salvatore Esposito e Marco D’Amore, nella prima e nella quinta stagione.

Dopo di che, Armando di UeD ha anche recitato in un cortometraggio realizzato per denunciare la criminalità giovanile e minorile, per poi comparire in Real Housewives Napoli. Dunque, è chiaro che al cavaliere napoletano non dispiaccia avere di fronte le macchine da ripresa. Sul set del film Nati pre-giudicati ritrova alcuni attori del cast di Gomorra – La serie, come Carmine Paternoster e Gianluca Di Gennaro.

Uomini e Donne, che fine ha fatto Armando Incarnato?

Nelle prime settimane di gennaio, il pubblico di Canale 5 ha ritrovato Armando di nuovo nello studio di Canale 5, ma solo per una breve apparizione. Come ha fatto notare Maria De Filippi nella registrazione successiva “riappare e scompare” nel corso di questa edizione. A settembre la sua assenza ha fatto parecchio rumore, in quanto molti hanno iniziato a sospettare che la redazione avesse deciso di eliminarlo dal parterre del Trono Over.

Se prima molti telespettatori lo volevano fuori dal programma del pomeriggio di Canale 5, ora tanti altri sentono la sua mancanza. Ed ecco che in due registrazioni di questa edizione attualmente in onda Incarnato ha fatto il suo ritorno in studio creando movimento, come solo lui sa fare.

Ciò che è certo è che l’assenza di Armando non dipende da una decisione della redazione o di Maria De Filippi. Lo stesso Incarnato ha deciso di non prendere parte alla maggior parte delle registrazioni per impegni più importanti, probabilmente riguardanti la figlia.