Uomini e Donne, Armando osa: capelli bianchi, la foto del look

Che Armando Incarnato, uno dei personaggi più discussi di Uomini e Donne, sia praticamente ossessionato dal look e dal taglio di capelli perfetto è qualcosa di cui i telespettatori ormai sono bene a conoscenza. Non c’è mai stata una volta che, in una puntata della trasmissione di Canale 5, si sia fatto vedere con un outfit che non fosse ricercato, all’ultimo grido. Senza contare, ovviamente, la sua fluente chioma, che nel corso del tempo ha modificato fino a diventare, forse inconsapevolmente, un meme virale.

Ma in queste ultime ore, e proprio mentre proseguono le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, Armando ha deciso di spingersi ancora oltre, di osare. Quest’oggi, infatti, il corteggiatore campano ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale (per il momento, chiuso) che sta già facendo molto discutere. Nello scatto si vede Armando Incarnatos seduto dal parrucchiere, mentre guarda fisso in camera fiero del risultato ottenuto scolorendo i capelli. Proprio così: da questo momento in poi (e non si sa ancora per quanto) Incarnato sfoggerà un capello completamente bianco, candido come la neve. Davvero un bel cambiamento rispetto al passato: il suo è un look decisamente di impatto, del quale (non ci sono dubbi a riguardo) si parlerà a lungo, forse anche in trasmissione. Qui sotto la foto postata da Armando.

Il cambiamento è evidente, e non soltanto per quanto riguarda il colore. Armando Incarnato, come si nota dalla foto, ha infatti deciso di “darci un taglio” netto, prediligendo un capello molto molto corto. Niente più ciuffi selvaggi per lui, dunque, almeno per adesso.

La foto, condivisa dall’utente @lontanissimo_ su Twitter, ha già scatenato l’ilaritò di molti utenti. “Ho visto tutto nella vita, poi ho visto questo” commentano alcuni, mentre altri la buttano ancora più sul ridere scrivendo “Ho forse pensato che fosse andato in pellegrinaggio alla Mecca? Si l’ho pensato”.

Armando Incarnato e l’ironia sui suoi capelli: come aveva risposto lui

Da ormai diverso tempo sul web non si fa che parlare del look del corteggiatore. In tempi non sospetti, per esempio, una ragazza aveva dedicato su TikTok un divertente video ad Armando, dove lo si poteva vedere accostato a diversi personaggi e attori, a volte tanto improbabili da risultare persino convincenti come suoi “sosia”.

Il noto cavaliere di Uomini e Donne non si era fatto intimorire dall’ilarità e dagli sfotto del web, e su Instagram aveva così risposto: