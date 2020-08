Uomini e Donne, Armando rifiutato: lei ha fatto Miss Model on the World

Uomini e Donne riprenderà il 7 settembre e le prime puntate hanno già scatenato il delirio tra i fan della trasmissione di Canale 5: dalle anticipazioni si è scoperto che Gemma Galgani si è fatta il lifting, che Enzo Capo e Pamela Barretta hanno litigato duramente, che c’è stato pure uno scontro proprio tra Gemma e Nicola Vivarelli. E che Armando Incarnato è stato rifiutato da una ragazza più giovane di lui. Oggi il Vicolo delle News ha pubblicato un approfondimento in cui racconta che questa ragazza non è una sconosciuta ma un’ex concorrente di Miss Model on the World 2014; se non altro insomma Armando ha dei bei gusti (e anche le sue storie nate in trasmissione lo confermano).

Uomini e Donne, Armando Incarnato rifiutato da Claudia: è stata concorrente di Miss Model on the World 2014

Lei si chiama Claudia, è alta 175 centimetri circa ed è una mamma barese di due ragazzi: uno ha 17 anni, l’altra ne ha 3. Sebbene non sia noto se svolga o meno un’altra professione, è certo che fa anche la modella e la fotomodella e che nel 2014 ha partecipato a questo concorso mondiale che l’ha portata in Cina. O meglio avrebbe dovuto, visto che poi è stata squalificata sia per l’età sia perché era già madre (anche se pare che entrambe le informazioni fossero già note). Il Vicolo spiega che Claudia si definisce allegra e ironica ma – come ha giustamente sottolineato – saranno le puntate di Uomini e Donne a dimostrarlo. E di messe in onda – questo è certo – ne farà parecchie, visto che è molto probabile che col passare del tempo Claudia piaccia anche al resto del parterre o agli stessi tronisti.

Il ritorno di Uomini e Donne su Canale 5: grande attesa per le nuove puntate del programma

Uomini e Donne ripartirà insomma con le sue solite storie, e tra una lite e l’altra ravviverà il pomeriggio di Canale 5 assieme agli altri programmi del palinsesto (tra cui spicca senza dubbio anche Pomeriggio Cinque). L’attesa è tanta per via delle anticipazioni pubblicate sinora, ovviamente anche per l’interesse manifestato da Armando sin dalla prima puntata nei confronti di questa ragazza che l’ha rifiutato. Pronti a scoprire tutti i segreti della nuova stagione mariana?