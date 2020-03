Uomini e Donne, Armando dopo polemiche: “Rotto il… Restassero a casa”

Ultime notizie Uomini e Donne: Armando non resta in silenzio e spara a zero contro chi difende Veronica

Armando Incarnato è un incendio di parole difficile da spegnere! La polemica avvenuta nelle ultime puntate andate in onda del trono Over non si è assolutamente placata e sta continuando sui social network, precisamente sul profilo Instagram del cavaliere, il quale sta ricevendo un’ondata di critiche per le parole scritte su quello che è accaduto in studio fra lui, Veronica Ursida e Maria De Filippi… ma ha avuto anche qualcosa da ridire a quelli che “osano” difendere la donna! Non sappiamo come si concluderà questa faccenda, dopo che la conduttrice lo ha zittito per tutto il fango lanciato addosso a Veronica, ma è certo che si parlerà ancora di lui: le sue ultime frasi non sono passate inosservate.

Polemica Armando, Veronica e Maria De Filippi a Uomini e Donne: ultime reazioni

Su Instagram, Armando di Uomini e Donne Over ha scritto: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra. C…o, tutti santi e tutte sante! Perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Ovviamente messaggio riferito alle persone che hanno difeso a spada tratta Veronica, dopo le accuse pesanti fatte in puntata contro di lei, alle quali ha voluto rispondere persino la De Filippi, che gli ha detto di aver esagerato e che dovrebbe imparare a lasciarla in pace.

U&D gossip, Armando non criticherà più Veronica perché ha un figlio? La sua risposta

La De Filippi gli ha fatto notare che Veronica ha un figlio a casa e che non merita di ricevere tutto quel fango e, quest’oggi, anche alcuni suoi follower lo hanno sottolineato. La sua risposta? Ha sconcertato i più: “Uh, questa storia dei figli! E nascondi il bacio perché c’è mio figlio e non dire dell’altra sera perché poi vede mio figlio… Per favore, perché poi sai cosa pensano di me. E basta! Hanno rotto il… Restassero a casa”. Armando, prima o poi, arriverà al punto di chiedere scusa a Veronica per quello che le ha detto o continuerà per la sua strada facendo spazientire (e parecchio!) la De Filippi?