Uomini e Donne, Armando e Cristina che fine hanno fatto: lei si espone

Che fine hanno fatto Armando Incarnato e Cristina Tenuta? Stiamo parlando di due dei volti più discussi del Trono Over di Uomini e Donne, in particolare lui. Insieme hanno avviato una conoscenza fatta di alti e bassi, anni fa, terminata tra scontri e accuse reciproche. L’ex dama ha poi tentato di riavvicinarsi al noto ex cavaliere napoletano, senza poi ottenere i risultati sperati. Infatti, Armando ha chiuso la sua porta alla Tenuta. In questi mesi, i telespettatori si stanno chiedendo che fine abbiano fatto entrambi, visto che ormai da tempo non compaiono in televisione.

Non solo, Incarnato appare sempre più riservato e poco incline a rendere pubblica la sua quotidianità. Nella passata edizione del dating show di Canale 5, Armando è tornato nel parterre solo nel corso di qualche puntata. In una di queste, Maria De Filippi ha stroncato l’ex cavaliere napoletano, che era ripartito con il piede di guerra. Invece, Cristina è stata presente nel parterre per diversi mesi, fino a quando è uscita di scena in modo improvviso.

Un utente su Instagram ha cercato informazioni su entrambi, rispondendo alle domande di Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip ha un’idea ben precisa: “A lei non gli è ancora passata”. Secondo Pugnaloni, dunque, sembra che Cristina sia ancora interessata ad Armando. Ma a smentire questo ci pensa direttamente l’ex dama, che condivide la risposta dell’esperto del dating show di Maria De Filippi e scrive: “Ahah. Sei poco informato“.

In questo modo, la Tenuta ci tiene a far sapere pubblicamente che Incarnato rappresenta per lei solo un lontano ricordo. Nel frattempo, l’ex cavaliere napoletano sembra aver ritrovato l’amore con una donna misteriosa. Nei mesi scorsi, dopo l’ennesimo periodo di silenzio assoluto sui social network, ha condiviso alcune Stories dove appariva insieme a un’altra persona. Il volto della donna non è stato mostrato e Armando ha preferito lasciare il tutto avvolto nel mistero, senza svelare nulla.

Intanto, Incarnato dopo Uomini e Donne continua a mantenere un basso profilo, mostrandosi pochissimo sui social network. Non si sa se farà ritorno nel parterre del Trono Over nella nuova edizione oppure se continuerà a restare nell’ombra, magari con questa donna misteriosa. Di sicuro, è sempre concentrato sul benessere della figlia, per la quale ogni tanto condivide un pensiero pubblico su Instagram. Scrivendo a lei, Armando ha fatto sapere che in questo periodo sta lavorando molto per un progetto importante.

Per quanto riguarda Cristina, invece, il pubblico ha modo di avere da lei spesso degli aggiornamenti. L’ex dama condivide foto e video che la ritraggono mentre si gode queste vacanze estive. Nessuna traccia di un uomo nella sua vita, almeno questo è ciò che si può notare da ciò che lei stessa pubblica. Non si sa, infatti, se in realtà il suo cuore stia battendo per qualcuno in questo momento. Bisognerà capire se tornerà nel parterre del Trono Over nella prossima edizione.

Più volte, la Tenuta era finita sotto accusa in quanto non riusciva mai ad avere una conoscenza duratura nel programma, ma si ritrovava invece al centro di polemiche, quasi come nel ruolo di commentatrice dei percorsi altrui. Nel frattempo, lontana dalle luci delle telecamere, Cristina approfitta della visibilità ottenuta in questi anni per delle collaborazioni lavorative importanti.