Dopo il forte scontro in studio, in cui è intervenuta Maria De Filippi, il Cavaliere del trono Over si è sfogato su Instagram

Armando Incarnato si è sfogato dopo lo scontro con Gianni Sperti. Ne hanno avuti tanti a Uomini e Donne, ma forse ieri c’è stata una delle liti più decisive del percorso di Armando. Quest’ultimo è sempre stato un protagonista molto divisivo, c’è gran parte del pubblico che lo manderebbe a casa e poi ci sono i suoi sostenitori. Quello che proprio non gli si perdona è l’atteggiamento di chi ha sempre la verità in tasca e per questo si intromette spesso nelle storie degli altri. Sebbene lui si sieda raramente al centro dello studio per raccontare le sue uscite con le Dame.

Proprio per questo ieri Gianni Sperti lo ha attaccato più di altre volte, invitandolo a non sentirsi opinionista e a pensare a costruire una storia. Lo scontro è stato molto forte, sono volate accuse da una parte e dall’altra. Armando ha accusato Gianni di risentire dei commenti sui social perché ci sarebbe gente che lo vorrebbe opinionista al posto di Gianni. Quest’ultimo si è persino alzato in piedi invitando Armando a prendere il suo posto come opinionista, per far capire di non aver alcun problema nel caso lo diventasse. Questo almeno è ciò che ha riportato lui in studio.

Si sono scontrati in modo così forte che Maria De Filippi è intervenuta per spiegare ad Armando il punto di vista di Gianni. E ha pure fatto capire perché l’opinionista avesse in un certo senso ragione. Incarnato si giustificava dicendo di non essere interessato alle donne del parterre e che quando lo è ci esce, peccato che poi arrivi in studio raccontando di aver smascherato quella e quell’altra. Maria gli ha detto che in realtà nelle sue frequentazioni non succede mai niente di rilevante, al punto che lei non ne parla mai al centro studio. Perché non ci sarebbe di cui parlare.

Ciò che gli veniva rimproverato però era più che altro il fatto di intromettersi sempre sugli altri, di opinare sulle vite degli altri mostrandosi come chi ha ragione punto e basta. Dopo questi scontri è arrivata la reazione di Armando su Instagram. Ha postato prima una sua foto della puntata con questa didascalia, scritta in dialetto napoletano: “Sono stanco di non essere mai capito. Sono un essere umano, non una macchina. C’è una parte del cuore che mi fa sempre più male. Basta per favore!”.

In un secondo momento ha repostato sul suo profilo alcune storie di fan che lo hanno appoggiato. “Non ho mai postato un ca.. ma mo mi sono rotto il ca..o. Iniziamo un po’ a capire la gente cosa pensa veramente”, ha scritto. Cosa aspettarsi dalle prossime registrazioni dopo questi commenti social? Armando Incarnato e Gianni Sperti a Uomini e Donne stabiliranno una tregua o sarà sempre guerra aperta?