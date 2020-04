Uomini e Donne, Armando senza freni: duro attacco, c’entra Veronica?

Trono Over, Armando Incarnato pubblica un duro sfogo rivolto a una donna: è Veronica Ursida?

Nonostante Uomini e Donne sia in pausa causa Coronavirus, Armando Incarnato non rimane in silenzio. In queste ore tra le sue Instagram stories è comparso un durissimo attacco verso una donna. Sarà per caso Veronica Ursida? Lui non ha fatto nomi, ma potrebbe avercela proprio con lei. Pochi giorni fa infatti durante una diretta su Instagram Veronica ha risposto alla domanda di un fan e ha detto di aver dato troppo spazio a persone che non meritavano di far parte della sua vita. Non ha fatto nomi, per cui potrebbe aver parlato di Armando ma come anche di altre persone visto che la sua vita non è ruotata tutta intorno al Trono Over. Molti però hanno letto un riferimento ad Armando, e forse anche lui dato che si è sfogato sui social sferrando uno dei suoi attacchi.

Armando Incarnato senza freni su Instagram: nuovo attacco a Veronica?

Armando non ha fatto il nome di Veronica, per cui potrebbe anche aver voluto colpire un’altra donna. Il suo sfogo comunque è iniziato così: “Mentre a me crescono i capelli ‘in silenzio’, tu smontati l’extension e parla di meno!“. Poi ha proseguito con un post scriptum: “Ti si stanno sgonfiando le labbra a furia di parlare troppo. Anche le ciglia sembrano meno folte… Boh pure i denti vedo strani… Mi sa che la quarantena sta facendo uscire fuori la vera natura delle persone… Provvedi che dalle dirette che fai sembri un’altra. O perlomeno parla di altro che forse di conviene”. Se fosse davvero Veronica il destinatario di questo sfogo, la tregua stabilita dopo il mega rimprovero di Maria De Filippi è evidentemente finita.

Uomini e Donne, lo sfogo di Armando: “Barattato essere con apparire”

Ma lo sfogo di Armando non è ancora finito qui. In fondo all’immagine infatti ha aggiunto un’altra frase: “Avete barattato l’essere con l’apparire”. Stavolta ha usato il plurale, ma è chiaro che tutte le parole scritte prima avessero un destinatario unico.