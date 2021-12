Uomini e Donne, Armando attaccato: “Problemi di natura sessuale”, sfogo

Armando Incarnato è indubbiamente uno dei volti di Uomini e Donne più discussi. Sono tanti i telespettatori che lo reputano una persona troppo aggressiva. Spesso si ritrova protagonista di accese discussioni nello studio di Canale 5 e il fatto che ormai da anni sta seduto nel parterre maschile non convince il pubblico. Questa volta, il cavaliere napoletano segnala di aver ricevuto un’accusa abbastanza ridicola.

Sul suo account di Instagram, condivide un video che lo ritrae mentre si prepara per uscire. Nel corso di questo breve filmato, racconta di aver ricevuto degli attacchi che riguardano la sua passione per auto e moto. Non si sa se a rivolgere questa accusa ad Armando sia stato un telespettatore qualunque o una sua conoscenza. Il cavaliere non rende noto questo dettaglio, ma racconta quanto accaduto.

“No vabbé, ragazzi questa la dovete assolutamente ascoltare: siamo passati dal mosrare auto e moto che significava ostentare una vita che non è la tua, al mostrare auto e moto che significa avere problemi di natura sessuale”

Detto ciò, Incarnato ci tiene a fare delle precisazioni al riguardo. Ammette che di fronte a questa accusa non riesce a non ridere. Oltre ciò, sottolinea di non avere alcun problema di questa natura: “Ma che ti devo dire? Provare per credere”. Detto questo, dà un consiglio a chi possiede auto e moto, magari facendo prima dei sacrifici per averle.

“Non le mostrate perché poi pensano che siete impotenti”, dichiara il cavaliere del Trono Over. Ma chi ha rivolto una simile accusa ad Armando? Potrebbe anche trattarsi di una sua conoscenza ed è probabile che sia collegata al programma di Maria De Filippi. Questa è una supposizione, visti gli scontri che Incarnato ha spesso in studio.

Va comunque considerato che molti telespettatori non gradiscono la sua presenza. Dunque, tale attacco potrebbe essere arrivato da chiunque. Probabilmente si tratta di una donna: “Anche se a me sembra tanto che più hai auto e moto e più si avvicinano”. Continua poi con altre frecciate al veleno: “E ancora avete coraggio di parlare? Ma dico ancora. Chiedete al vostro Babbo Natale un po’ di sincerità”. Solo qualche giorno fa, ha festeggiato la fine di una causa in tribunale durata anni, che l’ha visto protagonista.

Uomini e Donne, Armando vs Marika: lei lancia una frecciata sui social

Proprio nella puntata andata in onda oggi, Armando Incarnato ha discusso con Marika Geraci. Ha rivelato di avere registrato una telefonata con la dama, che potrebbe inchiodarla. Lei, però, non gli ha dato il permesso di fare ascoltare tale registrazione. Mentre molti credono che Marika stia nascondendo qualcosa, altri sono indignati per il “poco rispetto della privacy”, si legge sui social.

Ed ecco che sul suo profilo Instagram, la Geraci lancia una frecciata. “Peggio del lupo che non cambia il pelo, c’è il branco che glielo alliscia”, scrive sul social network. Il caso riguardante la registrazione di cui sarebbe in possesso Armando è uscito fuori ieri, mentre la redazione sbugiardava Luigi. Oggi, però, Marika non ha dato il permesso di far ascoltare la telefonata in questione.