Uomini e Donne, Armando: processo concluso, perché è finito in tribunale

Armando Incarnato festeggia la fine del processo in tribunale, durato ben 5 anni. Il cavaliere di Uomini e Donne spiega sui social di esserne uscito vincitore. Condividendo post e storie, rivela ai suoi fan di essere stato assolto dalla Cassazione. Ma di cosa era stato accusato? Il condizionale in questo è d’obbligo, visto che lui stesso non ha reso note le accuse. Qualche settimana fa, la Gazzetta del Sud aveva parlato del processo che ha visto protagonista il cavaliere napoletano.

Pare che Armando fosse stato accusato di “essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, facendo mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza”. Questo sarebbe il motivo per cui Incarnato è finito in tribunale. Sembra che dall’altra parte ci fosse la sua ex compagna e madre della sua unica figlia. Dalle parole che lui stesso scrive in queste ultime ore, si intuisce che le accuse siano proprio queste. Infatti, in un lungo post ci tiene a precisare che donerebbe la vita per amore di sua figlia.

“Un’altra vittoria”, scrive ora il cavaliere del Trono Over parlando della fine del processo e annunciando la sua assoluzione a formula piena. “Libero da tutti e da tutti”, continua sulle Stories di Instagram. Armando decide subito dopo di condividere un lungo messaggio dedicato all’avvocato che ha preso le sue difese in tribunale. Dopo cinque anni di processo “per un reato mai commesso”, Incarnato ci tiene a dire grazie alla persona che ha creduto in lui e che gli è stato vicino, appunto il suo legale.

Detto ciò, il cavaliere del dating show di Maria De Filippi riconosce di non essere un uomo perfetto, ma ha sempre saputo “di essere un padre dal cuore enorme”. I suoi fan si congratulano con Armando per la vittoria in tribunale e non mancano i commenti negativi. Sicuramente, è uno dei volti più discussi del programma di Canale 5. Il suo comportamento non piace a molti telespettatori, che lo considerano aggressivo e irrispettoso.

Anche in studio si ritrova ad avere delle discussioni molto forti. Ultimamente si è lasciato andare a degli scontri con Isabella Ricci e, ovviamente, non mancano le liti con Gianni Sperti. Con Maria De Filippi ha avuto qualche incomprensione, ma proprio lei ha preso le sue difese qualche giorno fa.

La padrona di casa ha rivelato il suo punto di vista sul comportamento di Armando a Uomini e Donne, andando contro tutti.