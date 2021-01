Uomini e Donne, Arianna Cirrincione è incinta? La verità, parla Cerioli

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione aspettano un figlio? La coppia di Uomini e Donne è finita nel mirino del gossip negli ultimi giorni per una delle notizie più belle. Ma sarà davvero così? Arianna è davvero incinta? Dopo ore di rumors e di tanta speranza da parte dei fan, Andrea ha deciso di intervenire e fare chiarezza. Lo ha fatto attraverso una storia con un messaggio chiaro. Lui non ha mai nascosto il forte desiderio di diventare padre, è tornato a Uomini e Donne per la seconda volta proprio per riuscire a trovare la donna della sua vita. Quella con cui costruire una famiglia.

Questo sogno si realizzerà, ma non adesso. Cerioli infatti ha scritto nel suo messaggio che Arianna Cirrincione non è incinta. Ha esordito dicendo che con molta probabilità c’è stato un misunderstanding e poi ha scritto chiaro e tondo: “Arianna non è incinta”. Andrea ha quindi spiegato che nel suo messaggio ha solamente detto che non vede l’ora di completare la sua vita con questo lieto evento, facendo capire che non vede l’ora che ciò accada. Ma non è ancora il momento.

L’ex tronista ha anche fatto un po’ di ironia su questo equivoco. Ha scritto infatti che persino degli zii che vivono in America lo hanno chiamato per fargli le congratulazioni. Evidentemente in tanti hanno frainteso le sue parole al punto da credere che ben presto sarebbe diventato padre. A trarre in inganno è stato anche il commento di Pietro Tartaglione, compagno di Rosa Perrotta, che aveva scritto di aspettarlo nella gang dei papà. Anche Pietro a questo punto si riferiva a quando succederà in futuro. E magari stava invitando Cerioli a pensarci seriamente.

Andrea non ha mai nascosto di avvertire questo fortissimo desiderio. Da tempo infatti sogna di diventare papà e ha trovato in Arianna la donna giusta con cui iniziare un percorso di vita insieme. I due si sono scelti a Uomini e Donne, Andrea si è ritrovato talmente coinvolto da Arianna da sceglierla anzitempo. Una scelta che ha colpito tutti, perché fatta seguendo il cuore e l’istinto. E al momento si sta rivelando una scelta giustissima: Andrea e Arianna stanno ancora insieme, hanno festeggiato due anni di fidanzamento, convivono e fanno progetti insieme.