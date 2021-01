Uomini e Donne Andrea Cerioli e Arianna presto genitori? Il gossip impazza

Nelle scorse ore Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione – coppia amatissima sbocciata negli studi televisivi di Uomini e Donne – hanno festeggiato i due anni di fidanzamento. Tutto prosegue a gonfie vele, almeno questo è ciò che fanno trapelare i diretti interessati che con due dediche mozzafiato pubblicate su Instagram hanno ribadito una volta di più quanto la loro relazione sia solida. Ma c’è dell’altro: Andrea e Arianna stanno aspettando un bebè? Il gossip ha preso piede in quanto l’ex tronista bolognese, in un passaggio del post zuccheroso dedicato alla sua dolce metà, ha scritto delle parole che hanno spinto la cronaca rosa a ipotizzare una gravidanza in corso. Anche Pietro Tartaglione, ex volto UeD nonché compagno di Rosa Perrotta, con la quale ha avuto il figlio Domenico, ha commentato proprio percependo una sorpresa in arrivo.

Dopo una serie di frasi molto intense e romantiche, Cerioli ha concluso così la sua dedica: “Prima ho scritto che ho tutto quello che voglio… quasi tutto… manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi”. Che cosa manca? Forse un figlio? E nel qual caso, possibile che arrivi a breve? Questa la frase che ha spinto il gossip a ricamare su una eventuale dolce attesa.

Per il momento Arianna e Andrea non hanno confermato né smentito il vociferare su un possibile arrivo di un pargolo. Chissà… Intanto Pietro Tartaglione, sotto al post dell’ex tronista, si è fatto vivo con un commento che ha raccolto migliaia di like. “Ti aspetto nella papi gang”, la chiosa simpatica dell’avvocato. Che davvero Cerioli stia per diventare papà? Non rimane che attendere che lui o la Cirrincione rendano noto se davvero c’è un gravidanza in corso oppure no.

Uomini e Donne, le coppie ‘storiche’ che non mollano

Due anni d’amore per Andrea e Arianna. Oltre alla dedica del bolognese è giunta anche quella della giovane, altrettanto emozionante e piena di passione. Ritornando a Tartaglione, di recente è stato al centro della cronaca rosa per via della crisi sentimentale attraversata con la compagna Perrotta. Dopo giorni di distacco i due sono riusciti a ricucire e a riprendere in mano le redini della loro love story.