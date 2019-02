Uomini e Donne: Antonio parla per la prima volta della scelta di Teresa

Uomini e Donne, Antonio Moriconi dopo la scelta di Teresa Langella: prime dichiarazioni

La scelta di Teresa Langella continua a tenere banco tra i fan di Uomini e Donne. Sono davvero molti quelli che continuano a chiedersi come sia possibile che la tronista abbia scelto Andrea Dal Corso. Tanti altri si domandano il perché lui abbia risposto di no e come l’abbia presa il bellissimo Antonio Moriconi. Mentre si attende la registrazione dedicata al confronto tra i tre, il giovane di Frosinone ha svelato le sue emozioni ed impressioni al nuovo numero del magazine dedicato al Trono Classico e Over in edicola da domani. In attesa dell’uscita del giornale, Gabriele Parpiglia ha pubblicato su Instagram la foto della prossima copertina.

Antonio Moriconi ha rilasciato un’intervista all’ormai nota e amata rivista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore e non scelta di Teresa ha rivelato un importantissimo dettaglio sui suoi sentimenti nei confronti della bella napoletana. Il giovane insegnante di sci dichiara: “Teresa, se mi avessi scelto, ti avrei detto di si.” Insomma, come avevano immaginato tutti i telespettatori del programma di Maria De Filippi, Moriconi era fermamente convinto dei suoi sentimenti nei confronti della Langella. Nonostante ciò, però, le cose sono andate diversamente. Intanto, anche l’ex tronista è tornata a parlare sui social dopo la messa in onda della speciale puntata dedicata a lei e ai suoi due corteggiatori.

Antonio Moriconi prossimo tronista di Uomini e Donne dopo Teresa? La richiesta del pubblico

Ora che anche Luigi ed Ivan stanno per concludere la loro avventura al Trono Classico, Maria e la sua redazione sono in cerca di nuovi tronisti. C’è chi crede che il prossimo a sedersi sul trono sia Giordano Mazzocchi, tornato da pochissimo single dopo la fine della storia con Nilufar. In tanti, invece, stanno richiedendo a gran voce il ritorno in studio in nuove vesti di Antonio Moriconi. A questo punto non ci resta che capire se lo staff della trasmissione accoglierà la richiesta del suo pubblico.