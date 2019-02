Trono Classico Teresa Langella, silenzio rotto: lungo video messaggio

Trono Classico di Uomini e Donne, Teresa Langella rompe il silenzio dopo la scelta: il video messaggio pubblicato dal profilo di Raffaella Mennoia: “Mi dissocio completamente da tutto”

Andrea Dal Corso ha detto no a Teresa Langella ed è scattato il caos. Sui social, i tanti affezionati del programma Uomini e Donne da una settimana a questa parte hanno detto di tutto circa il percorso della tronista e i comportamenti dei suoi corteggiatori. C’è chi sta dalla parte di Antonio Moriconi, considerandolo la vittima principale di tutta la vicenda e chi invece sta dalla parte di Dal Corso (tanti anche i suoi detrattori). Oggi, la Langella ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta dopo la scelta che l’ha vista ricevere picche da Andrea. Lo ha fatto su Instagram, pubblicando un video messaggio attraverso il profilo social di Raffaella Mennoia.

“Terry, ci vogliono le palle in Amor“, scrive Raffaella Mennoia a corredo del video la cui protagonista è la tronista uscente di Uomini e Donne. “Ciao a tutti. Innanzitutto volevo dirvi grazie attraverso l’Instagram della mitica Raffa perché per adesso preferisco non essere presente sui social. Ed è per questo che il mio account ufficiale è ancora disattivato” esordisce Teresa che poi passa a sottolineare la sua lontananza dal can can del web degli ultimi giorni. “Mi dissocio totalmente da ciò che sta accadendo sui social a riguardo di qualsiasi tipo di argomento. – fa sapere la Langella – Una cosa mi va di dirla. Ci sta quanto accaduto, poi darò anch’io spiegazioni e le mie impressioni, il mio pensiero. Lo farò a breve, in puntata. A parte questo ci sono commenti alquanto fuori luogo. E mi va di difendere chi c’è da difendere in questo momento, nonostante tutto. Non andiamo oltre”.

Trono Classico di Uomini e Donne: a breve il ritorno in studio di Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi

I fan di Uomini e Donne potranno ascoltare tutte le motivazioni di Teresa e dei rispettivi corteggiatori a breve, visto che domani 21 febbraio, come rivelato dal blog Vicolo Delle News, ci sarà una nuova registrazione dove i protagonisti del Trono tanto discusso appena conclusosi riprenderanno parola, spiegando il perché delle decisioni prese. Nel frattempo il web continua a ribollire e i commenti si sprecano.