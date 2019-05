Uomini e Donne, Antonio Moriconi a cuore aperto: “Ecco cosa è successo la notte prima della scelta di Teresa”

Prima che Teresa Langella si fidanzasse con Andrea Dal Corso, a corteggiarla a Uomini e Donne c’era anche Antonio Moriconi. Quest’ultimo, come spesso accade ai personaggi che prendono parte ad un programma così popolare, tra i suoi follower vanta oggi numerosi telespettatori del Trono Classico. Questi, dopo averlo conosciuto in tv, hanno deciso di seguirlo anche sui social. Per questo motivo, tra le sue fan, molte sono quelle curiose di saperne di più circa il suo percorso televisivo e la sua frequentazione con Teresa Langella. Domande su Uomini e Donne, difatti, stasera sono state rivolte ad Antonio anche su Instagram, e l’ex corteggiatore, in una lunga chiacchierata con i suoi seguaci, ha allora deciso di ripercorrere i momenti più importanti della sua esperienza.

Il ricordo più bello che oggi Antonio conserva di Uomini e Donne? Nel rispondere a questa domanda Moriconi è andato indietro nel tempo, fino al giorno della scelta al castello. “La sera prima della scelta l’ho passata con i miei amici più stretti che, per via della distanza, vedo solo in estate e che si sono ammazzati per venire a Roma in quell’occasione”, ha confessato l’ex corteggiatore di Teresa Langella. La festa, come molti ricorderanno, non ebbe un esito positivo (né per Antonio né per Teresa) ma, per lo meno, il ragazzo oggi è riuscito comunque a guardare il lato positivo della cosa.

Tra Teresa Langella, dopo il rifiuto iniziale di Andrea Dal Corso alla scelta, sta vivendo felice e contenta la sua storia d’amore. Tra lei e il suo ex corteggiatore le cose non potrebbero andare meglio e, dopo i litigi a Uomini e Donne e gli scontri sui social, entrambi si stanno godendo il loro momento lontani dalle telecamere.