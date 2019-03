Uomini e Donne oggi: confronto tra Teresa e Andrea, Gianni senza freni

Oggi Uomini e Donne: Teresa e Andrea, il nuovo confronto in studio

Nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne questo pomeriggio a partire dalle 14.45 su Canale 5. Maria De Filippi apre la trasmissione parlando di due ex protagonisti. La padrona di casa chiama infatti in studio Teresa e Andrea. I due entrano separati e arrivano per raccontare quanto è accaduto tra di loro dopo la scelta al castello e dopo il durissimo faccia a faccia avuto l’ultima volta che sono stati ospiti della De Filippi. L’ex corteggiatore racconta di essere stato a Napoli e di aver baciato l’ex tronista, spiegando poi i motivi del suo no il giorno della festa con amici e parenti.

Andrea cerca di spiegare che per lui la situazione si era fatta un po’ troppo impegnativa e tutto il contorno ha fatto s’ che dicesse di no. Gianni non gli crede e lo accusa di non essere sincero. Secondo l’opinionista, il ragazzo non è mai stato interessato alla Langella perché, se lo fosse stato, non sarebbe riuscito a dirle di no al castello. Il ragazzo continua a provare a spiegarsi e finisce per raccontare un particolare dettaglio sulla bella napoletana. Dal Corso menziona infatti un messaggio che Teresa ha inviato ad Antonio Moriconi i giorni seguenti alla festa del castello. Di fronte al racconto di Andrea, Teresa resta un po’ interdette perché non comprende il motivo per cui abbia dovuto raccontare un determinato particolare. Alla fine, finiscono per discutere nuovamente.

Uomini e Donne: Teresa perde le staffe con Andrea e lasciano lo studio

Teresa e Maria chiedono ad Andrea perché ha deciso di provare a riconquistare la Langella, ma lui non risponde come la tronista vorrebbe. Alla fine i due discutono e la diretta interessata inizia a pensare che tra loro non potrà esserci mai nulla perché da parte di lui manca il sentimento. Alla fine, tutte e due lasciano lo studio e la ragazza afferma che stavolta è finita davvero.