Uomini e Donne, Antonio: frecciata a Teresa e dolci parole per Nilufar

Uomini e Donne, Antonio Moriconi a ruota libera: frecciata a Teresa Langella, la sua situazione sentimentale e le dolci parole su Nilufar Addati

Come sta Antonio Moriconi? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne e non scelta di Teresa Langella, oggi felice al fianco di Andrea Dal Corso, si è svelato su Instagram aprendo alle ormai celebri domande tra le Stories. Tante le curiosità esaurite, tante le risposte date su diversi temi. Non poteva mancare qualche parola proprio sull’ex tronista Teresa. E quanto scritto da Moriconi ha l’aria di una frecciata tutt’altro che velata nei confronti della napoletana classe 1992. A chi infatti gli ha chiesto se con il senno di poi sia stato contento di aver ricevuto un due di picche ha risposto con il noto proverbio “Non tutti i mali vengono per nuocere”. Evidentemente Antonio ha voltato pagina e pare proprio che non nutra alcun rimpianto per come sono andate le cose.

A proposito di relazioni, Moriconi sta frequentando qualcuna? “Ad oggi sono single e in grazia di Dio”, ha fatto sapere, dichiarandosi dunque felice di starsene solo soletto. I fan gli hanno poi domandato un’opinione su Nilufar Addati, ex tronista nonché ex compagna del suo amico Giordano Mazzocchi. Per lei ha avuto dolci parole: “L’ho conosciuta dietro le quinte degli studi durante il trono (quando c’erano gli ospiti di Temptation Island Vip), poi ho avuto modo di parlarci un po’ in un’altra occasione. Penso che sia una brava ragazza per quanto la conosca“.

Uomini e Donne Antonio: capitolo Teresa in archivio

Antonio ha anche ricordato di conoscere Mazzocchi da tantissimi anni. Con lui condivide la passione per lo stesso sport, essendo entrambi dei maestri di sci. “I nostri genitori sono colleghi e amici. Noi gareggiavamo insieme già da quando avevamo cinque o sei anni. Quindi da una vita praticamente”. Insomma, oggi Antonio è felice, single e non nutre alcun rimpianto. D’altra parte, già poche settimane fa, aveva fatto intendere di avere archiviato serenamente il capitolo Langella: “Non mi rimangio niente di quello che ho fatto, quindi non ho niente da dimenticare”.