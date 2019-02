Uomini e Donne, Antonio e Andrea su Teresa prima della scelta: dettagli

Uomini e Donne, Teresa: Antonio e Andrea rivelano le loro emozioni poco prima della scelta

Da quando Maria De Filippi ha annunciato la speciale scelta in prima serata di Teresa, Antonio e Andrea sono letteralmente scomparsi dai social. I fan di Uomini e Donne hanno cercato ovunque indizi e dettagli che svelassero cosa è accaduto all’interno della villa. Ricordiamo che i due corteggiatori hanno trascorso un week-end chiusi in uno splendido villone insieme alla bella tronista. Dopo tanto cercare e dopo tante domande, arrivano i primi dettagli sulle emozioni che stanno provando in questi giorni Moriconi e Dal Corso. Finalmente, i diretti interessati sono riapparsi dal nulla più totale. Anche Witty Tv ha condiviso con il pubblico del Trono Classico alcuni video del dietro le quinte.

A quanto pare, prima della scelta (che andrà in onda il 15 Febbraio in prima serata), Antonio si sta dedicando a pieno al suo lavoro. Il giovane di Frosinone è infatti apparso in una delle storie postate questa mattina da Giordano Mazzocchi. Per chi non lo sapesse, l’ormai ex fidanzato di Nilufar e l’attuale corteggiatore del Trono Classico sono entrambi insegnanti di sci. E se Moriconi si trova sulla neve, Andrea è tornato sui social attraverso un video condiviso da una nota discoteca. Il 15 Febbraio, L’Altro Village di Piacenza ha organizzato una serata con ospite Dal Corso. Insomma, in un modo o nell’altro, alla fine, i fan del programma sono riusciti a scoprire come stanno vivendo questi ultimi giorni di ansia i due giovani.

Teresa, la scelta a Uomini e Donne: Antonio e Andrea svelano alcuni particolati dettagli

Su WittyTv sono apparsi due importantissimi e curiosissimi video di Antonio e Andrea. In entrambe le clip abbiamo modo di vedere cosa i due stanno provando in questi ultimissimi giorni di attesa. Moriconi svela che l’esterna più bella con Teresa è stata quella sulla neve. Per il corteggiatore di Uomini e Donne la montagna innevata è un qualcosa che fa parte di lui da sempre. Aver potuto portare la Langella nella sua realtà lo ha reso felice, arrivando addirittura a provare nuove emozioni. Per quanto riguarda Dal Corso, l’ex di Temptation Island dopo l’ultimissima puntata in studio ha ammesso: “Io in questo momento se dovesse scegliere me, mi sentirei che lei si è accontentata. Perché non è Andrea al cento per cento. Sono stato lì, sono stato male. Per una volta mi è scesa una lacrima e lei rideva. Penso di meritarmi davvero qualcosa di più.”