Uomini e Donne, Antonella e Luca si sono lasciati: lui è una furia

Antonella Perini e Luca Panont di Uomini e Donne si sono lasciati. A dare la conferma sulla rottura ci ha pensato l’ex cavaliere del Trono Over sul suo profilo Instagram. L’uomo ci ha tenuto a fare delle precisazioni, in quanto in questi giorni sta ricevendo non pochi insulti da parte dei fan dell’ex dama ed ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Leggendo tra le righe, è possibile intuire che Luca è rimasto deluso dalla decisione presa da Antonella. Infatti, pare sia stata lei a decidere di chiudere la love story.

“Visto che mi state scrivendo in tanti, vi anticipo che non sono stato io a lasciare Antonella. Potete chiedere a lei direttamente, quindi non vedo il motivo di scrivermi insultandomi. Le motivazioni non le ho ancora capite, rivolgetevi sempre a lei, sicuramente ne sa più di me”

Luca dimostra di essere adirato per quanto è appena accaduto. Intanto, da parte di Antonella non è arrivata una replica diretta. Semplicemente nelle scorse ore, la Perini si è lasciata andare a varie frecciate, che potrebbero spiegare i motivi che l’avrebbero portata a mettere fine alla relazione con Luca, nata a Uomini e Donne. Ha innanzitutto condiviso una citazione, per ringraziare tutte le persone che le stanno dando forza, dopo essere rimasta delusa.

Dunque, sembra che l’atteggiamento di Panont abbia in qualche modo deluso le aspettative dell’ex dama del Trono Over. “Noi donne travisiamo le parole degli uomini. Quando ci dicono ‘ti amo’ noi ci facciamo dei viaggi pazzeschi”, questa è un’altra frecciata di Antonella su Instagram, che pare essere legata alla fine della storia d’amore con Luca. E ancora: “Tutto ciò che si fa con il cuore non è sbagliato”.

Non si sa di preciso cosa è accaduto tra Antonella e Luca del Trono Over. Intorno a questa coppia, sin dall’inizio, ci sono state ombre. Si sono scelti nel programma di Canale 5, ma non hanno mai avuto modo di annunciare in quello studio la nascita della loro storia d’amore. Infatti, molti telespettatori improvvisamente hanno notato l’assenza di entrambi e hanno iniziato a porsi delle domande.

Nonostante questo, il pubblico è sempre rimasto informato attraverso i social network, dove spesso hanno condiviso i momenti trascorsi insieme. A un certo punto, è anche arrivata una lieta notizia: “Antonella Perini è incinta”. La gravidanza, però, non è andata avanti. Non ne hanno mai parlato esplicitamente, ma i due diretti interessati hanno confermato di aver perso il loro figlio.

Per diversi mesi hanno mantenuto un silenzio tombale. Probabilmente da parte loro non c’era alcuna voglia di parlarne pubblicamente. Antonella Perini aveva bisogno di superare il momento senza rendere tutti partecipi di quanto accaduto e questo è anche giusto. I suoi fan, nel frattempo, hanno compreso tutto e le sono stati vicini, come stanno facendo in questo momento.