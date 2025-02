Uomini e Donne anticipazioni: via Mario Cusitore, Gianmarco in esterna

Nella giornata odierna, mercoledì 12 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, come da tradizione ormai, sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni sono comparse le anticipazioni riguardanti i fatti più importanti successi nel corso della puntata. Primo tra tutti, naturalmente, l’addio di Mario Cusitore al programma: stando a quanto si apprende dal profilo dell’esperto di gossip, l’ex corteggiatore di Ida Platano infatti, ha lasciato il dating show per via di un’importante segnalazione sul suo conto, pervenuta alla redazione.

Mario Cusitore via dal programma

L’argomento clou della registrazione di oggi di Uomini e Donne è stato, senza alcun dubbio, l’addio di Mario Cusitore. Secondo quanto affermato da Lorenzo Pugnaloni nelle Instagram stories pubblicate poco fa, il corteggiatore è stato mandato via dal programma in seguito all’arrivo di una segnalazione che riguardava anche una famosa ex tronista.

“Mario ha dovuto lasciare lo studio a seguito di una segnalazione che parla di un bacio in una discoteca tra lui e una ex tronista dell’edizione 2022/2023, ovvero Nicole Santinelli“, queste le parole con le quali l’esperto di gossip ha dato la notizia a tutti i suoi followers. Pugnaloni ha poi aggiunto che, per questo motivo, il corteggiatore è stato “duramente attaccato da Gianni“ e che alla fine ha deciso di uscire dallo studio per non farne più ritorno.

Ma non è finita qui perché, sempre secondo quanto divulgato dall’esperto di gossip, la versione dei fatti riportata in studio è stata confermata anche dalla stessa ex tronista, che per l’occasione è stata contattata dalla produzione nel corso della registrazione: “Al telefono è stata la stessa Nicole a confermare il bacio“.

Chi è Nicole Santinelli

Nicole Santinelli, come ricordato anche da Pugnaloni nelle sue anticipazioni, è stata la tronista del programma nell’edizione andata in onda nel 2022/2023. Come in molti rammenteranno, la Santinelli era salita sul trono insieme a Luca Daffré ed era uscita dal programma mano nella mano con Carlo Alberto Mancini.

Purtroppo però la loro storia d’amore non era durata molto e infatti, a fine maggio 2023 i due comunicarono ai loro followers sui social di essersi lasciati. Il motivo? Stando a quanto affermato proprio dalla Santinelli in quell’occasione, a dividere lei e il suo ex corteggiatore sarebbero state alcune differenze di vedute su alcuni temi evidentemente molto importanti: “La scelta derivava da emozioni particolari che ho provato in quel momento ma una volta usciti da quel programma, vivendo giorno dopo giorno mi sono resa conto a malincuore che viviamo l’amore in maniera differente“, erano state le parole dell’ex tronista in merito.

Il precedente di Cusitore

Arrivati a questo punto, a molti sembrerà di aver avuto un déjà vu. Non è infatti la prima volta che Cusitore si trova al centro della bufera per via di una segnalazione sul suo conto. Come sicuramente ricorderanno i fans del noto dating show, l’ex corteggiatore di Ida Platano, proprio durante il suo trono, si trovò a essere investito da un‘ampia polemica per essere stato sorpreso mentre si trovava in un B&B in compagnia di un’altra donna. In quell’occasione, lo stesso Cusitore confermò di aver trascorso la notte in compagnia di quella persona.

Una confessione che minò, e non poco, le certezze di Ida Platano nei suoi confronti: la tronista infatti, decise di allontanare il corteggiatore dal programma. Nonostante i numerosi tentativi fatti dal corteggiatore per cercare di rimettere a posto le cose, la Platano era stata irremovibile e non aveva voluto saperne più nulla.

Prosegue il trono di Gianmarco Steri

Tornando a monte, per quanto riguarda la registrazione di oggi, ci sono state alcune novità anche per il trono di Gianmarco Steri, l’ex corteggiatore di Martina De Iannon invitato da Maria De Filippi e dalla produzione a rimanere nel programma dopo la mancata scelta. Stando alle anticipazioni, il tronista è stato protagonista di un’esterna insieme a una delle sue corteggiatrici, ovvero una ragazza di nome Cristina.

L’appuntamento tra il tronista e la sua corteggiatrice però pare non essere stato uno dei migliori per lo stesso Steri, che si è detto dubbioso circa il reale interesse della ragazza nei suoi confronti: “Il tronista si lamenta dicendo che, secondo la propria percezione, la corteggiatrice non è realmente interessata a lui”.

Trono Over

Infine, per quanto riguarda il Trono Over, Pugnaloni ha riportato ai suoi followers alcune novità per quanto riguarda il rapporto tra Giuseppe e Sabrina: “Giuseppe ha chiuso con Sabrina, dice che la conoscenza tra i due, per il cavaliere, non era arrivata a un 70% e, pertanto, lei non gli arriva in toto“.