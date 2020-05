Uomini e donne anticipazioni, Veronica d’accordo con Luca? Le accuse

Anticipazioni Uomini e Donne, accuse pesanti a Veronica Ursida e Luca dopo le insinuazioni sulla storia con Giovanni

Veronica Ursida finirà ancora una volta al centro dello studio di Uomini e Donne per via della sua storia con Giovanni, e a quanto pare nelle prossime puntate dovrà vedersela con delle nuove accuse. Dai video diffusi da Witty TV e alla fine della puntata di oggi apprendiamo che lei e Giovanni saranno sempre accusati di non volersi davvero e di essere d’accordo per stare al centro dell’attenzione; a differenza delle altre volte però si scoprirà qualcosa di più, cioè che sia Tina Cipollari sia Gianni Sperti sospetteranno che la Ursida abbia qualcosa a che fare con Luca, il corteggiatore che le ha fatto recapitare un mazzo di rose in puntata per chiederle di conoscerlo.

Uomini e Donne anticipazioni, Luca e Veronica sono d’accordo? Tina Cipollari furiosa

A insinuare è stata soprattutto Tina che si è domandata come mai Luca avesse mandato tutte quelle rose a Veronica pur non avendola mai incontrata e pur sapendo che stesse conoscendo Giovanni: che sia stato un gesto per fare pubblicità al prodotto? Le accuse partiranno da qui e finiranno con attacchi più pesanti: “Voi due vi conoscete. Avete chattato! Ci metto… Mi voglio bruciare tutto il corpo!”. A darle manforte è stato anche Gianni che a un certo punto chiederà a entrambi di vedere gli smartphone; non sappiamo cosa faranno i diretti interessati ma è certo che la Ursida se la prenderà a morte, visto che non è la prima volta che le capita di essere messa in discussione dai due opinionisti.

News Uomini e Donne, cosa succederà nella prossima puntata

La puntata sarà movimentatissima insomma. Anche perché si parlerà nuovamente di Armando e ci sarà un accesissimo confronto tra Sammy Hassan e Davide Basolo, l’ex Alchimista che ormai ha svelato la sua identità. Un finale di stagione col botto, non c’è che dire.