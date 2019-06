Uomini e Donne anticipazioni: Valeria Bigella nuova tronista? La risposta

Uomini e Donne: le ultime news e anticipazioni sui nuovi tronisti

Uomini e Donne si è concluso da qualche settimana ma già si pensa alla prossima edizione del programma di Canale 5. Che, come ogni anno, partirà a settembre. Chi sarà l’erede di Giulia Cavaglia e Angela Nasti? Sul web si fa da tempo il nome di Valeria Bigella, ex corteggiatrice e scelta di Gianfranco Apicerni nonché protagonista di Temptation Island 2017. La web influencer e imprenditrice sarda è tornata single da poco. Dopo la fine della lunga e tormentata storia d’amore con Alessio Bruno, con il quale aveva partecipato proprio al reality show di Filippo Bisciglia, la Bigella ha detto addio anche al calciatore Davide Petrucci. Valeria non ha mai nascosto la voglia di innamorarsi di nuovo, di vivere una favola e di trovare l’uomo giusto con il quale costruire una famiglia. Il Trono Classico potrebbe rivelarsi il posto giusto per la giovane?

Valeria Bigella risponde alle ultime indiscrezioni su Uomini e Donne

Ebbene, a quanto pare non c’è stata alcuna proposta da parte della redazione di Uomini e Donne nei confronti di Valeria Bigella. Almeno fino ad oggi l’ex corteggiatrice della trasmissione non è stata contattata dal alcun collaboratore di Maria De Filippi. “Io prossima tronista? No… solo chiacchiercci… come tanti”, ha replicato Valeria su Instagram. Dunque, la Bigella continua la sua vita da single, in cerca di quel grande amore in grado di cambiare la vita. Perché nonostante le tante delusioni, l’ex amica di Sara Affi Fella crede ancora in questo sentimento così profondo e problematico.

La vita di Valeria Bigella dopo Uomini e Donne e Temptation Island

Grazie alla partecipazione a Temptation Island, la vita di Valeria Bigella è cambiata. La ragazza ha lasciato il lavoro di commessa ed è diventata web influencer e stilista: a breve lancerà un suo marchio di costumi, che già ha creato tanto interesse sui social network. “Ormai lo sanno tutti che i social portano lavoro: le aziende ti scelgono per pubblicizzare i propri marchi, che siano di moda o altro. Io lavoro con Instagram e mi ritengo molto fortunata”, ha ammesso qualche tempo fa la diretta interessata.