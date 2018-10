Uomini e Donne anticipazioni, Trono Classico non va in onda: ecco quando

Anticipazioni Uomini e Donne: il primo e il 2 Novembre 2018 non andrà in onda, ecco perché

Notizia dell’ultimissimo minuto, pausa in arrivo per Uomini e Donne. Più precisamente a non andare in onda questa settimana sarà il Trono Classico. Il motivo è presto detto. La De Filippi e la sua redazione faranno ponte lungo per la festa del 2 Novembre. Canale 5 tornerà perciò a trasmettere la trasmissione di Maria direttamente Lunedì 5 Novembre 2018. Il tutto è confermato dalla programmazione tv di questa settimana pubblicata sul sito ufficiale di Mediaset. Oggi, Lunedì 29 Ottobre 2018, così come Martedì 30 e Mercoledì 31 andrà in onda il classico appuntamento con il Trono Over, mentre Giovedì e Venerdì i telespettatori dovranno fare a meno del loro abituale appuntamento pomeridiano.

Al posto delle nuove puntate del Trono Classico, su Canale 5 andrà in onda, sia il primo che il 2 Novembre 2018, una nuova puntata della seconda stagione de L’Isola di Pietro con Gianni Morandi. E mentre il programma di Maria De Filippi va in pausa, lo stesso non vale per le soap opere. Una Vita e Il Segreto continueranno ad essere trasmesse come d’abitudine sempre allo stesso orario. A grande sorpresa, anche Barbara d’Urso si concederà una brevissima giornata di riposo. Pomeriggio 5 non andrà in onda Giovedì primo Novembre 2018, ma tornerà poi Venerdì 2.

Uomini e Donne, Trono Classico in pausa: ultime news su Teresa, Lorenzo e Luigi

Per scoprire come stiano andando i troni di Luigi, Lorenzo e Teresa bisognerà perciò attendere la prossima settimana. Nel corso delle prossime puntate assisteremo all’abbandono da parte di Mara Fasone e alla volontà della Langella di far restare Andrew Dal Corso in corso per conoscerlo. Luigi e Lorenzo continuano ad avere battibecchi a causa di alcune particolari corteggiatrice e tra tutte, Giulia continuerà ad essere protagonista. I fan di Uomini e Donne attendono anche di scoprire chi sarà colui che prenderà il posto della Fasone.