Uomini e donne anticipazioni: torna l’ex tronista Carlo Pietropoli?

Carlo Pietropoli sta per tornare a Uomini e Donne? Una conferma ufficiale come risposta a questa domanda non c’è, anche se il diretto interessato nelle ultime ore, via social, ha lasciato intendere, perlomeno, un suo interesse nella cosa. Ma cerchiamo di mettere insieme tutti i pezzi.

Partiamo da una prima Stories, pubblicata qualche ora fa, dove Carlo Pietropoli commentava l’entrata all’interno della trasmissione di Andrea Nicole, la prima tronista trans nella storia del programma. A quanto pare, dunque, il bel Pietropoli non escluderebbe affatto la possibilità di poterla corteggiare. Rispondendo ad un Q&A ai fan che gli chiedevano se apprezzasse la tronista, il modello ha commentato: ““Se corteggerei la tronista che ha fatto la transizione? Mah, sinceramente anche sì raga, molto bella“.

Che cosa cerca, dunque, Carlo Pietropoli in una donna? Posto che, a questo punto, l’identità sessuale non rappresenta in alcun modo un problema. L’ex tronista ha dichiarato: “La bellezza conta tantissimo a primo impatto, poi chiaramente serve anche altro. E te lo dice uno innamorato della bellezza”. E non c’è alcun dubbio riguardo al fatto che Andrea Nicole, oltre al fascino, abbia anche una bella storia da raccontare.

Carlo Pietropoli è single o è fidanzato? Lui fa chiarezza

Qualche ora fa, a proposito del suo attuale status, Pietropoli si è ritrovato costretto a fare chiarezza. L’ex tronista aveva infatti nei giorni scorsi dichiarato di essersi fidanzato, ma in realtà non c’era nulla di vero. “Non mi sono fidanzato raga, scherzavo l’altra volta, tranqui” ha scritto in un’altra Insta Stories.

Insomma, il ritorno di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne è per il momento soltanto “nell’aria”, e non c’è nulla di ufficiale a riguardo. Quel che è certo è che le condizioni per rivederlo in trasmissione sembrano essere propizie. Qualche settimana fa, inoltre, in un’intervista concessa a iGossip.it il modello aveva rivelato che nel caso si fosse ritornati al format “di una volta” un pensierino ce l’avrebbe anche fatto. Resta soltanto ora da capire se lo dovremmo a questo punto rivedere sul trono o seduto su una delle tante sedie dei corteggiatori.