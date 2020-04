Uomini e Donne anticipazioni: torna Alessandro Calabrese?

L’ex corteggiatore di Sonia Lorenzini pronto per sbarcare al Trono Over? Le anticipazioni

Alessandro Calabrese fa ritorno a Uomini e Donne? Nulla ancora di ufficiale ma, stando a quanto dichiarato dall’ex gieffino, il pensiero lo starebbe davvero stuzzicando. Questa volta non in qualità di corteggiatore nel Trono Classico bensì al Trono Over. Ma procediamo per gradi. Alessandro lo abbiamo conosciuto ai tempi del trono di Sonia Lorenzini: il suo percorso non fu proprio quello sperato. Da subito l’ex tronista non lo aveva visto di buon occhio accusandolo di non aver interesse per lei ma di essere nel programma per questione di visibilità. Ad oggi Calabrese potrebbe tornare nel dating show? Ecco cosa ha recentemente dichiarato.

“Tornerei al Trono Over, ci sono persone che potrebbero interessarmi”

Intervistato per il podcast di MondoTv24, Alessandro è tornato a raccontare quello che è stato il suo precedente percorso all’interno dello studio di Uomini e Donne. Un’esperienza che non è proprio andata benissimo: all’epoca Sonia scelse Emanuele Mauti e lui abbandonò lo studio. Gli anni sono passati e forse non è più tempo per corteggiare le ragazze del Trono Classico. Alla domanda se vorrebbe fare ritorno nello show di Canale 5 ha risposto: “Nel Trono Over potrei pensarci, ci sono Veronica e Valentina che non mi dispiacerebbero, delle ragazzine sono stanco”. Maria accoglierà la sua richiesta? Non ci resta che aspettare le nuove puntate della trasmissione di Maria De Filippi.

“Grande Fratello? Non è più come prima”

Durante l’intervista, Alessandro ha speso anche due parole su quelle che sono le recenti edizioni del Grande Fratello Vip: “Il mio Grande Fratello era vero, buttavano dentro dei ragazzi e quel che succedeva succedeva. Ora invece è tutto sbagliato, si basa esclusivamente sul gossip, le litigate…”.