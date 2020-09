Nella giornata di mercoledì 3 settembre 2020 è stata registrata una nuova puntata del popolare dating show di Canale 5 ‘Uomini e Donne‘. Stando alle rivelazioni fornite in anteprima dal portale Il Vicolo delle news, si apprende che tra i protagonisti di puntata c’è stata ancora una volta la torinese Gemma Galgani. La protagonista indiscussa del parterre femminile del Trono Over ha continuato la frequentazione con Mister Lamas. Il nuovo spasimante della dama 70enne ha suscitato inevitabili attacchi da parte della sua acerrima nemica, l’opinionista Tina Cipollari (che si è pure seduta tra il pubblico). La Galgani comunque è sembrata particolarmente infastidita dalla frequentazione del suo ex corteggiatore Nicola Vivarelli con Valentina Autiero. Il rifiuto di Sirius di fare un’esterna con la dama romana, ha generato più di un battibecco in studio. Le anticipazioni riportano inoltre che per l’ufficiale di marina sono arrivate due spasimanti, ma Nicola ha rifiutato di farle rimanere. Lui ancora tiene alla Galgani.

Armando Incarnato attaccato da Tina Cipollari

Altro protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne è stato Armando Incarnato. Il cavaliere ha voluto porre fine alla conoscenza della dama che ha frequentato in questi ultimi tempi. Una decisione che ha suscitato le ire della Cipollari, che ha sottolineato il fatto che tutte le frequentazioni dell’hair stylist napoletano abbiano sempre lo stesso finale. Per Tina, insomma, non c’è dubbio sul fatto che Armando non sia interessato a trovare veramente l’amore. Stando a quanto si legge su Il Vicolo delle News, il pubblico presente in studio sembra fosse dalla parte della bionda opinionista e contro il cavaliere.

Trono Classico: Sophie incontra Facundo

Sul fronte del Trono Classico, si apprende che Sophie è uscita con Facundo. L’argentino sembra aver instaurato un buon feeling con la tronista. Lui, però, era inizialmente venuto per Jessica. Dopo aver fatto l’esterna però sembra aver cambiato idea e indirizzato tutto il suo interesse per Sophie. Gli spoiler rivelano inoltre che sia Davide che Gianluca sono usciti con la stessa ragazza. Il romano si è detto soddisfatto da questa conoscenza.