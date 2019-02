Uomini e Donne anticipazioni, Teresa sceglie Andrea: lui risponde no?

Anticipazioni Uomini e Donne, Teresa ha scelto Andrea e lui ha detto di no? L’indiscrezione social

Le anticipazioni che hanno iniziato a circolare sui social riguardo la scelta di Teresa lasciano a bocca aperta. La tronista napoletana sembrava propensa a scegliere Antonio ma, secondo alcuni, alla fine la ragazza avrebbe scelto Andrea. Oggi, Il Vicolo delle News regala un dettaglio di non poco conto a tutti i fan di Uomini e Donne. La giovane donna potrebbe aver ricevuto un clamoroso rifiuto da parte di Dal Corso. Ma vediamo nel dettaglio tutto ciò che fin’ora è venuto a galla riguardo la fine del trono della Langella. Finita di registrare l’ultimissima puntata in studio, i tre hanno trascorso in week-end in villa.

Durante il fine settimana chiusi in villa, Teresa pare abbia avuto modo di avvicinarsi ancora di più ad Antonio. Nonostante ciò, potrebbe aver cambiato idea sulla sua scelta finale proprio all’ultimissimo minuto. Tutto ciò l’ha portata a scegliere Andrea. Quest’ultimo sembrava non essere riuscito a convincere la tronista riguardo il suo sincero interesse nei suoi confronti. Nonostante ciò, la Langella potrebbe aver deciso di dargli una possibilità. Quello che svela Il Vicolo delle News è però molto triste. L’ex di Temptation Island potrebbe aver stravolto la speciale scelta della tronista dandole come risposta un secco no. Nonostante questa spiacevole e clamorosa anticipazione, la bella napoletana pare abbia avuto comunque il suo meraviglioso e desiderato lieto fine.

Uomini e Donne, Teresa sceglie Andrea: lui rifiuta, poi ci ripensa e torna indietro

Alcune indiscrezioni sembrano annunciare una puntata in prima serata ricca di colpi di scena. Dopo aver comunicato a Dal Corso di essere lui la sua scelta, Teresa potrebbe aver ricevuto un rifiuto da parte del suo corteggiatore. Nonostante ciò, pare che il ragazzo abbia poi cambiato idea e abbia chiesto di vedersi con la tronista subito dopo, chiarendo così tutta la situazione creatasi poco prima. In ogni caso, per scoprire se le cose siano andate realmente così non ci resta che attende la messa in onda della puntata attesa per il prime time del 15 Febbraio 2019.